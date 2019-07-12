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Utair за сутки задержала три рейса в аэропорту Рощино

12 июля 2019, 13:25
Фото: 1Mi
В Тюмени 12 июля в аэропорту Рощино было задержано 3 рейса авиакомпании Utair.
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Тюмень

В частности вылет борта во Внуково задерживается на 3 часа. Рейс №444 отправится в Москву только в 21:00. Ранее авиаперевозчик задержал утренние самолеты, следовавшие в Шереметьево и Сочи.

В справочной службе Рощино отметили, что самолеты были задержаны по техническим причинам, но других подробностей там не знают. Получить оперативный комментарий в Utair не удалось.

За последние несколько месяцев на самолетах Utair не раз происходили нештатные ситуации. В конце июня рейс UT280 Екатеринбург - Тюмень вернулся в аэропорт из-за плохих погодных условий. 8 июля борт авиаперевозчика был вынужден вернуться во Внуково из-за поломки системы вентиляции воздуха в салоне самолета. При этом экипаж лайнера подал аварийный сигнал. Через 2 часа борт благополучно сел в аэропорту.

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#Новости#Utair#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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