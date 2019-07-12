Utair за сутки задержала три рейса в аэропорту Рощино

За последние несколько месяцев на самолетах Utair не раз происходили нештатные ситуации. В конце июня рейс UT280 Екатеринбург - Тюмень вернулся в аэропорт из-за плохих погодных условий. 8 июля борт авиаперевозчика был вынужден вернуться во Внуково из-за поломки системы вентиляции воздуха в салоне самолета. При этом экипаж лайнера подал аварийный сигнал. Через 2 часа борт благополучно сел в аэропорту.