Utair за сутки задержала три рейса в аэропорту Рощино

В частности вылет борта во Внуково задерживается на 3 часа. Рейс №444 отправится в Москву только в 21:00. Ранее авиаперевозчик задержал утренние самолеты, следовавшие в Шереметьево и Сочи.
В справочной службе Рощино отметили, что самолеты были задержаны по техническим причинам, но других подробностей там не знают. Получить оперативный комментарий в Utair не удалось.
За последние несколько месяцев на самолетах Utair не раз происходили нештатные ситуации. В конце июня рейс UT280 Екатеринбург - Тюмень вернулся в аэропорт из-за плохих погодных условий. 8 июля борт авиаперевозчика был вынужден вернуться во Внуково из-за поломки системы вентиляции воздуха в салоне самолета. При этом экипаж лайнера подал аварийный сигнал. Через 2 часа борт благополучно сел в аэропорту.