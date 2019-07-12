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Неплательщикам штрафов ГИБДД ограничат получение госуслуг

12 июля 2019, 14:22
Фото: ФССП по Тюменской области
Законодатели готовятся ввести дополнительные меры воздействия на неплательщиков штрафов ГИБДД. Автомобилистам предлагают ограничить возможности получения различных госуслуг. Между тем, срок льготной оплаты предложили продлить до 30 дней.

Речь идет о получении справок, документов не связанных с интересами третьих лиц или здоровьем людей. Нововведение обсуждается депутатами Госдумы. Более того, парламентарии считают, что существующий срок льготной оплаты в 20 дней нужно увеличить из-за медленной работы почти и бумажной волокиты.

На данный момент законодатели признали эффективность ограничительных мер для тех, чьи долги по штрафам превысили 10 тыс. рублей. Их лишают прав управления автомобилем или блокируют выезд за рубеж.

В ФССП отметили, что число неоплаченных штрафов в РФ за год увеличилось на 3,5 млн. до 22 млн постановлений.

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#Новости#Штрафы#Законодательство#Александр Мязин#Политика
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