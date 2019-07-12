Неплательщикам штрафов ГИБДД ограничат получение госуслуг

Речь идет о получении справок, документов не связанных с интересами третьих лиц или здоровьем людей. Нововведение обсуждается депутатами Госдумы. Более того, парламентарии считают, что существующий срок льготной оплаты в 20 дней нужно увеличить из-за медленной работы почти и бумажной волокиты.