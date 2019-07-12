На трассе Тюмень — Курган столкнулись четыре автомобиля, пострадал ребенок

В результате ДТП пострадали водители Volkswagen и ЗАЗ — из Курганской области. Последнего сотрудникам МЧС пришлось деблокировать из автомобиля. Также на место выезжали медики, наряды ДПС и следственно-оперативная группа. В настоящее время движение на трассе на участке, где произошла авария, затруднено. Скоро движение обещают восстановить, заявили в ГИБДД по региону.