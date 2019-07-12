nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На трассе Тюмень — Курган столкнулись четыре автомобиля, пострадал ребенок

12 июля 2019, 05:56
Фото: pixabay.com
Сегодня утром, 12 июля, на 142-м километре автодороги Тюмень — Курган произошло ДТП. Столкнулись четыре машины: Volkswagen Polo, ЗАЗ, Hyundai и Honda. В аварии пострадали трое взрослых и один ребенок, он в реанимационном отделении.
Сюжет
Дети

В Госавтоинспекции по Тюменской области пояснили, что водитель Volkswagen Polo не выдержал безопасную скорость и дистанцию и протаранил Honda, ЗАЗ и Hyundai, от чего две машины отбросило на обочину.

В результате ДТП пострадали водители Volkswagen и ЗАЗ — из Курганской области. Последнего сотрудникам МЧС пришлось деблокировать из автомобиля. Также на место выезжали медики, наряды ДПС и следственно-оперативная группа. В настоящее время движение на трассе на участке, где произошла авария, затруднено. Скоро движение обещают восстановить, заявили в ГИБДД по региону.

В департаменте здравоохранения по региона рассказали, что с места аварии были госпитализированы четверо пострадавших в том числе один ребенок.

В настоящее время он находится в отделении реанимации областной больницы №13 в Исетском. У него диагностированы переломы. Взрослыми пострадавшими занимается мультидисциплинарная бригада, определяется степень тяжести состояния.

Материалы по теме
Из-за серьезной аварии на трассе Курган-Тюмень ввели реверсивное движение
#Новости#Тюменская область#Дети#Жертвы ДТП#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25