На трассе Тюмень — Курган столкнулись четыре автомобиля, пострадал ребенок

В Госавтоинспекции по Тюменской области пояснили, что водитель Volkswagen Polo не выдержал безопасную скорость и дистанцию и протаранил Honda, ЗАЗ и Hyundai, от чего две машины отбросило на обочину.
В результате ДТП пострадали водители Volkswagen и ЗАЗ — из Курганской области. Последнего сотрудникам МЧС пришлось деблокировать из автомобиля. Также на место выезжали медики, наряды ДПС и следственно-оперативная группа. В настоящее время движение на трассе на участке, где произошла авария, затруднено. Скоро движение обещают восстановить, заявили в ГИБДД по региону.
В департаменте здравоохранения по региона рассказали, что с места аварии были госпитализированы четверо пострадавших в том числе один ребенок.
В настоящее время он находится в отделении реанимации областной больницы №13 в Исетском. У него диагностированы переломы. Взрослыми пострадавшими занимается мультидисциплинарная бригада, определяется степень тяжести состояния.