Красиво жить не запретишь. За сколько продают самые дорогие дома в Тюмени?

При этом дом 2013 года постройки в центре города с видом на реку продается уже со скидкой в 28 млн рублей. Судя фотографиям, не во всех комнатах есть мебель. Гараж вмещает четыре автомобиля. Во дворе расположена спортивная площадка, а в доме – спортзал. Водопровод и канализация централизованные, а отопление газовое.