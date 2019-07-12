Красиво жить не запретишь. За сколько продают самые дорогие дома в Тюмени?

Дом 1500 квадратов, 15 соток за 120 млн рублей
Четырехэтажный кирпичный дом продается в центре Тюмени – на улице Ленина. Судя по подписи к объявлению, является памятником архитектуры, а также единственным в городе зданием дворцового типа. Отмечается, что этот дворец отреставрирован на 90%. Но также возможен и торг. Объявление висит на одном из сайтов с 16 июня.
Коттедж 800 квадратов, 20 соток за 119 млн рублей
«Дом Вашей мечты» продается в районе озера Цимлянское, что в Калининском административном округе. До центра Тюмени можно добраться, примерно, за минут 10-15.
Здесь есть все необходимое, чтобы жить в роскоши: два гаража, парковка на четыре автомобиля, бассейн, зона отдыха, русская баня, баня-хамам, камин.
Сам дом обустроен так, что можно на время забыть о мирских делах и задуматься о вечном. Дорогостоящий ремонт, такие же люстры, множество мебели, отсвет комнат цвета золота, а по ночам, пожалуй, можно и наблюдать за звездами на небе.
Коттедж 600 квадратов, 20 соток за 119 млн рублей
Двухэтажный коттедж построили несколько лет назад в том же районе, что и объект выше.
В самом доме есть также цокольный этаж с постирочной, сауной, бассейном, зоной отдыха и санитарным узлом. На первом этаже расположена кухня-гостиная, гостевая спальня, кабинет и еще один санузел. Второй этаж укомплектован спальней, гардеробной и игровой комнатой.
В кирпичном доме есть централизованная канализация, газовое отопление и водопроводная скважина. А двор украшен ландшафтным дизайном, зеленью и елями, стоит гараж.
Коттедж 720 квадратов, 24 соток за 103 млн рублей
Он расположен в историческом центре города. Из дома открывается вид на набережную. Двор благоустроен ландшафтным дизайном, есть многолетние голубые ели. Судя по фотографиям, имеются даже барабаны. В доме сделан ремонт с использованием европейских материалов. Помещение наделено и другими приятностями: сауна, джакузи, тренажеры для занятия спортом. В доме находится винный погреб.
Из, так скажем, организационных моментов можно отметить, что кирпичный пятиэтажный (!) коттедж построен в 1996 году. В нем централизованные канализация и отопление.
Коттедж 1159.4 квадратов, 18 соток за 100 млн рублей
При этом дом 2013 года постройки в центре города с видом на реку продается уже со скидкой в 28 млн рублей. Судя фотографиям, не во всех комнатах есть мебель. Гараж вмещает четыре автомобиля. Во дворе расположена спортивная площадка, а в доме – спортзал. Водопровод и канализация централизованные, а отопление газовое.