Девочку доставили в ОКБ №2 в тяжелом состоянии после ДТП на трассе Курган - Тюмень

Серьезное ДТП произошло в районе села Шорохово Тюменской области около 08:00. По предварительным данным ГИБДД региона, Volkswagen Polo с номерами Курганской области врезался в три машины — ZAZ Vida, Hyundai SantaFe и Honda CR-V. Пострадавшие изначально были доставлены в ОБ №13 (Исетское). Предполагается, что виновник происшествия не выдержал безопасную дистанцию на реверсивном участке дороги. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства дорожного происшествия.