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Девочку доставили в ОКБ №2 в тяжелом состоянии после ДТП на трассе Курган - Тюмень

12 июля 2019, 12:53
Фото: pixabay.com
Специалисты ОКБ №2 оказывают помощь 13-летней девочке, которая пострадала в ДТП на трассе Курган – Тюмень. Она была доставлена в больницу около 16:00 в тяжелом состоянии.
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Тюмень

Ребенка подключили к системе искусственной вентиляции легких, его состояние тяжелое. Ещё двое пострадавших остаются в ОБ №13, у них травмы средней степени тяжести, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Серьезное ДТП произошло в районе села Шорохово Тюменской области около 08:00. По предварительным данным ГИБДД региона, Volkswagen Polo с номерами Курганской области врезался в три машины — ZAZ Vida, Hyundai SantaFe и Honda CR-V. Пострадавшие изначально были доставлены в ОБ №13 (Исетское). Предполагается, что виновник происшествия не выдержал безопасную дистанцию на реверсивном участке дороги. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства дорожного происшествия.

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#Новости#ДТП#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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