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СМИ: Моору представили кандидатуру на пост нового прокурора Тюменской области

11 июля 2019, 04:28
Фото: pixabay.com
В Тюменской области согласовали с губернатором кандидатуру на должность прокурора региона, сообщает издание "Новый день". По его данным, ведомство возглавит нынешний зампрокурора ХМАО-Югры Владислав Московских.

Для этого 9 июля специально из Екатеринбурга в Тюмень приехал заместитель генерального прокурора в УрФО Юрий Гулягин. По данным "Нового дня", согласование прошло успешно. Однако Владислав Московских вступит в новую должность не сразу. Обычно с момента согласования кандидатуры с главой региона до фактического назначения указом президента проходит до трех месяцев.

Также стало известно, что Владислав Московских является зятем начальника управления генпрокуратуры в УрФО Юрия Турыгина и сыном первого заместителя министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Виктора Московских. С 2016 года новый прокурор Тюменской области работал заместителем прокурора ХМАО. Ему 38 лет. Он – самый молодой из тех, кого называли кандидатами на пост прокурора Тюменской области.

В прокуратуре Тюменской области информацию не комментируют, сообщили "Нашему городу" в ведомстве.

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