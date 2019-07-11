СМИ: Моору представили кандидатуру на пост нового прокурора Тюменской области

Для этого 9 июля специально из Екатеринбурга в Тюмень приехал заместитель генерального прокурора в УрФО Юрий Гулягин. По данным "Нового дня", согласование прошло успешно. Однако Владислав Московских вступит в новую должность не сразу. Обычно с момента согласования кандидатуры с главой региона до фактического назначения указом президента проходит до трех месяцев.