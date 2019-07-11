СМИ: Моору представили кандидатуру на пост нового прокурора Тюменской области

Для этого 9 июля специально из Екатеринбурга в Тюмень приехал заместитель генерального прокурора в УрФО Юрий Гулягин. По данным "Нового дня", согласование прошло успешно. Однако Владислав Московских вступит в новую должность не сразу. Обычно с момента согласования кандидатуры с главой региона до фактического назначения указом президента проходит до трех месяцев.
Также стало известно, что Владислав Московских является зятем начальника управления генпрокуратуры в УрФО Юрия Турыгина и сыном первого заместителя министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Виктора Московских. С 2016 года новый прокурор Тюменской области работал заместителем прокурора ХМАО. Ему 38 лет. Он – самый молодой из тех, кого называли кандидатами на пост прокурора Тюменской области.
В прокуратуре Тюменской области информацию не комментируют, сообщили "Нашему городу" в ведомстве.