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Профессор ТюмГУ обвинил руководство в дискриминации тюменских студентов

11 июля 2019, 12:07
Фото: pixabay.com
Профессор кафедры государственного и муниципального управления ТюмГУ Владимир Осейчук заявляет о дискриминации в вузе. Иностранцы имеют больше льгот, чем российские студенты.
Сюжет
Тюмень

Осейчук давно конфликтует с руководством ТюмГУ. На этот раз поводом стал приказ, согласно которому иностранцы могут учиться в учебном заведении на льготных условиях. В частности для «юристов» скидки в оплате за обучение могут составить почти 70 тыс. рублей. Ничего подобного не сделано, например, для тюменских студентов из сельских территорий. В настоящее время он подал на вуз в суд.

Представители ТюмГУ отметили, что «граждане из стран ближнего зарубежья часто пользуются дистанционной формой обучения, а эта форма стоит дешевле». Новый приказ о льготах только обсуждается на ректорате.

Ранее Осейчук обвинял университет в увольнении преподавателей преклонного возраста.

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