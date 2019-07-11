Профессор ТюмГУ обвинил руководство в дискриминации тюменских студентов

Осейчук давно конфликтует с руководством ТюмГУ. На этот раз поводом стал приказ, согласно которому иностранцы могут учиться в учебном заведении на льготных условиях. В частности для «юристов» скидки в оплате за обучение могут составить почти 70 тыс. рублей. Ничего подобного не сделано, например, для тюменских студентов из сельских территорий. В настоящее время он подал на вуз в суд.