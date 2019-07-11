На «Иннопроме» президенту продемонстрировали разработки в области цифровизации

Внедрение КИИСУ привело к тому, что компания сумела оцифровать свои производственные мощности. В конце 2018 года «Транснефть» запустила первую российскую цифровую подстанцию на объекте трубопроводного транспорта — она начала работать на ЛПДС «Уват» АО «Транснефть-Сибирь». В проекте участвовал «НИИ Транснефть». Создание цифровой подстанции потребовало от специалистов проведения крупнейших за последние годы НИОКР, длительность которых составила 1,5 года. Подстанция работает на отечественном оборудовании, которое на 80% является инновационным.