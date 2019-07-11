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На «Иннопроме» президенту продемонстрировали разработки в области цифровизации

11 июля 2019, 12:01
Фото: пресс-служба Иннопром
В Екатеринбурге прошла выставка «Иннопром», посвященная цифровизации промышленности. Компания «Галактика», которая уже год оказывает услуги «Транснефти», продемонстрировала свои разработки в сфере ERP.

«Иннопром» посетили президент России Владимир Путин, вице-премьер Дмитрий Козак и другие представители Правительства РФ. Первые лица страны подробнее узнали о работе Минпромторга и российских компаний по цифровизации российской промышленности. Официальной делегации показали разработки корпорации «Галактика», которая оказывает услуги по цифровизации стратегическим игрокам на нефтегазовом рынке - компании «Транснефть», а также предприятиям ОПК (КРЭТ, «Моринформсистема — Агат», Уралвагонзавод, «Алмаз-Антей» и т.д.). Об этом сообщает oilcapital.

«Транснефть» стала первой российской нефтегазовой компанией, которая перевела свои предприятия на отечественное программное обеспечение. Эта компания показала пример, как успешно реализовать стратегию импортозамещения в области цифровых технологий.

В 2016 году специалисты «Транснефти» сравнили ERP-платформы, произведенные компаниями SAP и «Галактика». Оказалось, что использование платформы ERP от компании «Галактика» более выгодно в экономическом плане и позволяет уменьшить время создания единой корпоративной интегрированной информационной системы управления (КИИСУ). В прошлом году все предприятия «Транснефти» с SAP были переведены на разработанное «Галактикой» программное обеспечение.

Внедрение КИИСУ привело к тому, что компания сумела оцифровать свои производственные мощности. В конце 2018 года «Транснефть» запустила первую российскую цифровую подстанцию на объекте трубопроводного транспорта — она начала работать на ЛПДС «Уват» АО «Транснефть-Сибирь». В проекте участвовал «НИИ Транснефть». Создание цифровой подстанции потребовало от специалистов проведения крупнейших за последние годы НИОКР, длительность которых составила 1,5 года. Подстанция работает на отечественном оборудовании, которое на 80% является инновационным.

В корпорации «Галактика» хотят, чтобы первые лица страны активно поддержали цифровизацию экономики России, поскольку это положительно отразится на ситуации в промышленном секторе, а также поможет отечественным разработчикам ПО, которые незаслуженно обделены вниманием в отличие от иностранных конкурентов.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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