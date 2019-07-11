Диетологи настаивают на комплексном подходе при похудении

Физическая активность дает эффект лишь на 10-15%. При этом могут укрепиться мышцы, улучшится метаболизм, но сам вес останется прежним. Известны случаи, когда марафонцы могли сбросить от 4 до 6 килограммов веса после серьезного забега на десятки километров, но это временный эффект и при прежнем питании вес обязательно вернётся.