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Диетологи настаивают на комплексном подходе при похудении

11 июля 2019, 03:00
Фото: pixabay.com
Диетологи не рекомендуют худеть на основе только физических управлений и тренировок. Для более эффективного результата необходим комплексный подход из изменения рациона, дополнительных нагрузок и исследования внутреннего метаболизма.

По мнению врачей, главной возможностью похудеть для человека – изменение его питания. Организм перестанет накапливать жир если исключить подобную пищу из рациона.

Физическая активность дает эффект лишь на 10-15%. При этом могут укрепиться мышцы, улучшится метаболизм, но сам вес останется прежним. Известны случаи, когда марафонцы могли сбросить от 4 до 6 килограммов веса после серьезного забега на десятки километров, но это временный эффект и при прежнем питании вес обязательно вернётся.

Любопытное исследование провели в США. Утверждается, что частое взвешивание помогает удержать и даже снизить вес.

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#Новости#Здоровье#Похудение#Александр Мязин#Наука
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