В Тюмени планируется построить лабораторию и кернохранилище за 3 млрд рублей

При этом до 2040 года проектная мощность склада должна вырасти до 200 тыс. В лаборатории будут храниться пробы пластовых флюидов и проводить исследования образцов горных пород. Ожидается, что ученые смогут исследовать до 400 проб в год. Здание кернохранилища планируется построить на улице Монтажников. Основные строительно-монтажные работы должны быть закончены в 2022 году.