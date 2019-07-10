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В Тюмени планируется построить лабораторию и кернохранилище за 3 млрд рублей

10 июля 2019, 10:43
Фото: Департамент инвестиционной политики ТО
В Тюменской области планируется строительство лаборатории и кернохранилища общей площадью до 13 тыс. квадратных метров. Склад объекта будет рассчитан на 6 тыс. погонных метров керна ежегодно.

При этом до 2040 года проектная мощность склада должна вырасти до 200 тыс. В лаборатории будут храниться пробы пластовых флюидов и проводить исследования образцов горных пород. Ожидается, что ученые смогут исследовать до 400 проб в год. Здание кернохранилища планируется построить на улице Монтажников. Основные строительно-монтажные работы должны быть закончены в 2022 году.

Ориентировочная стоимость здания может составить около 3 млрд рублей. Соглашение о строительстве в Тюмени центра исследования пластовых систем «Газпром нефти» действует с сентября 2018 года. Одно из нововведений сооружения – оно должно стать автоматизированным.

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#Новости#Строительство#Лаборатория#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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