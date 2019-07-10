В Тюмени мать вытащила из пожара детей и погибла от отравления

Отмечается, что огонь вспыхнул около 04:00, когда все домочадцы спали. Первым проснулся отец семейства и быстро начал будить остальных. Выбираться из дома пришлось через разбитое окно, но 27-летняя супруга мужчины успела передать детей, но сама потеряла сознание. Приехавшие на место ЧП пожарные констатировали смерть женщины из-за отравления угарным газом. Всего в тушении дома приняли участие шесть единиц спецтехники МЧС.