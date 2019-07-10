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В Тюмени мать вытащила из пожара детей и погибла от отравления

10 июля 2019, 11:17
Фото: ВКонтакте
В Тюмени на улице Лунева ночью 10 июля произошел пожар. Загорелся частный дом, в котором проживала семья с маленькими детьми.
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Тюмень

Отмечается, что огонь вспыхнул около 04:00, когда все домочадцы спали. Первым проснулся отец семейства и быстро начал будить остальных. Выбираться из дома пришлось через разбитое окно, но 27-летняя супруга мужчины успела передать детей, но сама потеряла сознание. Приехавшие на место ЧП пожарные констатировали смерть женщины из-за отравления угарным газом. Всего в тушении дома приняли участие шесть единиц спецтехники МЧС.

На место происшествия прибыли следователи СКР. Совместно с МЧС им предстоит выяснить причину возгорания. По предварительным данным ЧП произошло из-за замыкания в электропроводке. Назначено проведение комплекса экспертиз с целью установления полной картины произошедшего.

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#Новости#Пожары#МЧС#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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