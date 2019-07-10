Стоимость квадратного метра в новостройках Тюмени выросла на 6%

Среди 37 рассматриваемых регионов Тюменская область стала 23-й в рейтинге доступности жилья. Аналитики отмечают, что больше всего новостройки подорожали в Амурской области (на 31%), Камчатке (на 18%). Стоимость квадратного метра снизилась в Ярославской и Новгородской области.