Стоимость квадратного метра в новостройках Тюмени выросла на 6%

В реальных ценах в июне стоимость продажи составила 50,6 тыс. рублей за кв. м. Для сравнения, в России она составила 70,3 тыс.
Среди 37 рассматриваемых регионов Тюменская область стала 23-й в рейтинге доступности жилья. Аналитики отмечают, что больше всего новостройки подорожали в Амурской области (на 31%), Камчатке (на 18%). Стоимость квадратного метра снизилась в Ярославской и Новгородской области.
Почти половина продаваемых квартир – однокомнатные. 33% реализуемой жилплощади – это двухкомнатные квартиры. Среди городов неизменным лидером по уровню цен остается Москва (231 тыс. рублей за квадратный метр), далее Ялта (127 тыс. рублей), которая обогнала по этому показателю Санкт-Петербург.