Пропавшую в районе Маяка пенсионерку нашли на другом конце города

По словам родных женщины, утром в понедельник она вышла на прогулку. Когда ее родственники вернулись домой около 15 часов, ее все еще не было. Внучка пропавшей начала самостоятельные поиски.
По ее словам, она с другими родственниками ездила по району на трёх машинах. Женщину искали до двух часов ночи, после чего написали заявление в полицию и обратились к волонтёрам.
Пропавшую удалось найти на следующий день благодаря бдительности тюменцев. В районе торгового центра «Солнечный» пенсионерку заметили горожане, которые позвонили родным женщины. Они приехали и забрали ее домой.
О том, как и где женщина провела более суток, пенсионерка рассказать не смогла – видимо, из-за провалов в памяти.