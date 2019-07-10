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Пропавшую в районе Маяка пенсионерку нашли на другом конце города

10 июля 2019, 05:10
Фото: ПО «Белая Сова - Тюмень»
В Тюмени в районе Маяка 8 июля пропала пропала 79-летняя пенсионерка, которая страдает потерей памяти. Женщину удалось найти благодаря бдительности тюменцев. Она была на другом конце города.
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Тюмень

По словам родных женщины, утром в понедельник она вышла на прогулку. Когда ее родственники вернулись домой около 15 часов, ее все еще не было. Внучка пропавшей начала самостоятельные поиски.

По ее словам, она с другими родственниками ездила по району на трёх машинах. Женщину искали до двух часов ночи, после чего написали заявление в полицию и обратились к волонтёрам.

Пропавшую удалось найти на следующий день благодаря бдительности тюменцев. В районе торгового центра «Солнечный» пенсионерку заметили горожане, которые позвонили родным женщины. Они приехали и забрали ее домой.

О том, как и где женщина провела более суток, пенсионерка рассказать не смогла – видимо, из-за провалов в памяти.

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