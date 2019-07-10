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Прокурор Ямала может покинуть пост в ближайшее время

10 июля 2019, 14:11
Фото: pixabay.com
Прокурор Ямала Александр Герасименко в ближайшее время может покинуть ведомство. Об этом заявляют сразу несколько источников URA.RU.
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Ямал

В пресс-службе Генпрокуратуры РФ заявили: «Следите за нашим сайтом. Вся актуальная информация появится именно там».

Герасименко находится в должности прокурора с 2008 года. С 1989 года он прошел стажировку в Тюмени и стал следователем. С 2006 года стал замом прокурора Тюменской области. Слухи о его отставке ходят с середины 2018 года.

В ноябре прошлого года СУ СКР по ЯНАО начало проверку воспрепятствования предпринимательской деятельности со стороны прокурора Ямала. Бизнесмены жалуются, что Герасименко в течении 10 лет препятствует работе Олега Ситникова и компаний, в которых он работает. Решение о проведении проверки пришло из Москвы за подписью главы СКР Александра Бастрыкина.

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