McDonald's обвинил Роскачество в нарушениях при проверке мяса на антибиотики

Следы антибиотиков обнаружены в продукции нескольких компаний, продающих бургеры. Всего Роскачество проверило 11 организаций. В «Биг маке» найден тернидазол, его используют для профилактики различных болезней у животных. Специалисты отметили, что концентрация вещества очень низкая и это показатель качества мяса.
Представители McDonald’s отметили, что сырье для котлет приобретается у ООО «Марр Руссия». Вся продукция хорошего качества и «говяжьи котлеты на 100% состоят из говядины».
Более того, в McDonald’s изучили документы о ходе проведения проверок. Заявляется, что при хранении и исследовании были допущены нарушения, что говорит о «низком качестве проведенного исследования». Все эти обстоятельства могут повлиять на деловую репутацию организации.
Экономисты отмечают, что за 29 лет корпорация обслужила в России 5 млрд клиентов. Год назад представители Роспотребнадзора проверили 44 торговые точки McDonald's в Москве и оштрафовал сеть на 5,5 млн рублей.