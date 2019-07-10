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McDonald's обвинил Роскачество в нарушениях при проверке мяса на антибиотики

10 июля 2019, 13:26
Фото: pixabay.com
В компании McDonald’s заявили, что Роскачество проводит свои исследования с нарушениями, а их проверки имеют серьезные неточности. Представители фаст-фуда прокомментировали исследование мяса в бургерах.

Следы антибиотиков обнаружены в продукции нескольких компаний, продающих бургеры. Всего Роскачество проверило 11 организаций. В «Биг маке» найден тернидазол, его используют для профилактики различных болезней у животных. Специалисты отметили, что концентрация вещества очень низкая и это показатель качества мяса.

Представители McDonald’s отметили, что сырье для котлет приобретается у ООО «Марр Руссия». Вся продукция хорошего качества и «говяжьи котлеты на 100% состоят из говядины».

Более того, в McDonald’s изучили документы о ходе проведения проверок. Заявляется, что при хранении и исследовании были допущены нарушения, что говорит о «низком качестве проведенного исследования». Все эти обстоятельства могут повлиять на деловую репутацию организации.

Экономисты отмечают, что за 29 лет корпорация обслужила в России 5 млрд клиентов. Год назад представители Роспотребнадзора проверили 44 торговые точки McDonald's в Москве и оштрафовал сеть на 5,5 млн рублей.

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#Новости#Роскачество#Фаст-фуд#Мясо#Александр Мязин#Общество
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