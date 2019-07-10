Когда в Тюмени начали благоустройство парков, говорили, что это никому не нужно

- Конечно, надеюсь, будет, деваться некуда. Была создана рабочая группа, которую возглавил директор регионального департамента по спорту Дмитрий Грамотин. В городе этот объект курирует заместитель главы города Павел Перевалов. Когда все сделано, исправлять сложно. Есть вещи, которые нужно кардинально переделывать или создавать заново. Там нет никакого оповещения. Это плохо. Нужно делать. Надо пересмотреть систему безопасности с точки зрения видеонаблюдения. Нужно вносить соответствующие изменения в правила благоустройства. Я поднимал вопрос, что в парках нужно вводить свои правила. Нужно ограничивать некоторые вещи. Гилевская роща стала центром притяжения многих людей, в том числе и для малого бизнеса. Только должно быть все продуманно. Когда нет никаких ограничений - делай что хочешь. Например, по паркам начинает гонять четырехколесный электрический транспорт. И они ставят его на велодорожку. Ты едешь и вдруг перед тобой эта оказия и тебе не пройти, не проехать. Это что аттракцион, это прокат? Либо это транспортное средство? Потом самокаты. Они – вещь опасная, они интересные с точки зрения быстро прокатиться, с ветерком. Пока не приведут эти поездки к печальному случаю. Конфликт интересов налицо. Особенно, это касается парка «Затюменский», когда из-за дерева дети внезапно выбегают с криками мама, мама, вот смотри какой у меня цветочек, а из-за поворота летит дядя сто килограммов весом. И скорость у него 35 км в час и сколько он будет времени останавливаться? И справиться ли он с управлением? А если он полетит кубарем, то, что останется от ребенка? Это будет очень печальная история. Что-то нужно с этим делать.