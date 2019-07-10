Когда в Тюмени начали благоустройство парков, говорили, что это никому не нужно

В Гилевской роще сделали определенную велоструктуру, где можно покататься. Если говорить хорошо там сделали или плохо, то я считаю, что плохо. Потому что там много нужно менять, хотя я был одним из первых инициаторов развития этой парковой зоны. К сожалению, не все, что было в проекте сделано. Реализовано только процентов семьдесят, а насколько правильно и качественно, то только процентов на пятьдесят. Поэтому, когда я прихожу в Гилевскую рощу, то очень расстраиваюсь.
- А чего там не хватает?
- Там много чего не хватает. Например, навигация, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Велодорожки частично проложены не там, где было предусмотрено проектом. Бывает, что велодорожка ни откуда начинается и в никуда заканчивается. Сначала пешеходная дорожка идет, а потом внезапно оказывается, что ты на велодорожке. Там навалили щебня крупных фракций. Зачем? Как по нему ходить? Нужно было мелким отсевом сделать. Например, в Петергофе сделано так, чтобы люди могли по ним бегать и ходить. Потом, качество прокладки асфальта – неудовлетворительное. Устройство бордюров и поворотов сделано на уровне 90-х годов по качеству. Малые формы на детских площадках закреплены бетоном наружу. Ни на одной площадке во дворе вы такого не увидите. Это катастрофа. Туалеты на центральной поляне стоят – криво-косо.
- Хотя в Гилевскую рощу возят гостей города и показывают как образец паркового искусства.
- Не дай бог вы там заблудились, или потерялись. Все же приходят туда с детьми. А как оповестить людей, как сделать объявление о пропаже ребенка, например? Кричать: мальчик Дима ты куда потерялся? А где точка вызова при нарушении общественного порядка? Мангальная зона сделана также, мягко говоря, неправильно. Ограждающие конструкции сделаны не по проекту, который предполагал использование других материалов.
- Будет ли городская администрация исправлять эти ошибки?
- Конечно, надеюсь, будет, деваться некуда. Была создана рабочая группа, которую возглавил директор регионального департамента по спорту Дмитрий Грамотин. В городе этот объект курирует заместитель главы города Павел Перевалов. Когда все сделано, исправлять сложно. Есть вещи, которые нужно кардинально переделывать или создавать заново. Там нет никакого оповещения. Это плохо. Нужно делать. Надо пересмотреть систему безопасности с точки зрения видеонаблюдения. Нужно вносить соответствующие изменения в правила благоустройства. Я поднимал вопрос, что в парках нужно вводить свои правила. Нужно ограничивать некоторые вещи. Гилевская роща стала центром притяжения многих людей, в том числе и для малого бизнеса. Только должно быть все продуманно. Когда нет никаких ограничений - делай что хочешь. Например, по паркам начинает гонять четырехколесный электрический транспорт. И они ставят его на велодорожку. Ты едешь и вдруг перед тобой эта оказия и тебе не пройти, не проехать. Это что аттракцион, это прокат? Либо это транспортное средство? Потом самокаты. Они – вещь опасная, они интересные с точки зрения быстро прокатиться, с ветерком. Пока не приведут эти поездки к печальному случаю. Конфликт интересов налицо. Особенно, это касается парка «Затюменский», когда из-за дерева дети внезапно выбегают с криками мама, мама, вот смотри какой у меня цветочек, а из-за поворота летит дядя сто килограммов весом. И скорость у него 35 км в час и сколько он будет времени останавливаться? И справиться ли он с управлением? А если он полетит кубарем, то, что останется от ребенка? Это будет очень печальная история. Что-то нужно с этим делать.
И еще в парке «Затюменский» много безобразий. Вот, на той променадной зоне, где раскрашено под велодорожку, то это уже не велодорожка, а выставка продаж и услуг, где сувениры и мороженое, кофе и сахарная вата. Чего там только нет?!
Для этого нужно создавать условия, я не говорю, чтобы это все прекратить. Конечно, никто не мог подумать, что Гилевская роща будет такой популярной у тюменцев. Я городское и областное руководство убеждал, что поверьте, людям это будет нужно. Там нет жилых домов, кто туда поедет, говорили. Та же история была и с парком Гагарина, как только там проложили асфальтовую дорожку, сразу народ по ней пошел, поехал.
И когда мы закатали в асфальт огромные территории, СМИ нас поласкали вдоль и поперек. А сейчас уже никто не говорит, что плохо, наоборот, жалуются, что парковок не хватает. Вот как мнение быстро меняется.
Парк «Затюменский» не имел вообще никаких парковочных мест. Машины бросали на обочине. Скептики опять говорили - кому это надо. Вместо того, чтобы газон оставить, деревья посадить. Придумали, что 1800 деревьев вырубили. Я спрашивал, а где эта просека? Нельзя быть дилетантом в таких вопросах, нужно представлять о чем говоришь. Такое количество деревьев - это просека шириной 100 на 300 метров. Это три гектара, а где вы видели в Затюменском такое количество спиленных деревьев? Выходит, что вырубили значительную часть парка? Получается – вранье и подмена фактов.