Из-за пожара в тюменской многоэтажке эвакуировали несколько десятков человек

В МЧС по Тюменской области рассказали, что в доме на последнем этаже горела трехкомнатная квартира. Вызов на пульт дежурного поступил в 16:59. На место выезжали 26 человек личного состава спасателей и девять единиц спецтехники. Огонь повредил 12 квадратных метров квартиры.
В результате пожара пострадал мужчина 1959 года рождения. Его с диагнозом «отравление продуктами горения» госпитализировали в ОКБ№1 в отделение токсикологии. В настоящее время врачи оценивают его состояние как удовлетворительное, пояснили в департаменте здравоохранения по Тюменской области.
Согласно предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Обстоятельства происшествия уточняются.