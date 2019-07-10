Из-за пожара в тюменской многоэтажке эвакуировали несколько десятков человек

В результате пожара пострадал мужчина 1959 года рождения. Его с диагнозом «отравление продуктами горения» госпитализировали в ОКБ№1 в отделение токсикологии. В настоящее время врачи оценивают его состояние как удовлетворительное, пояснили в департаменте здравоохранения по Тюменской области.