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Из-за пожара в тюменской многоэтажке эвакуировали несколько десятков человек

10 июля 2019, 07:24
Фото: МЧС России по Тюменской области
Вечером 9 июля в девятиэтажном доме, расположенном по улице Червишевский тракт в Тюмени, произошел пожар. Из здания вывели 50 человек.
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Тюмень

В МЧС по Тюменской области рассказали, что в доме на последнем этаже горела трехкомнатная квартира. Вызов на пульт дежурного поступил в 16:59. На место выезжали 26 человек личного состава спасателей и девять единиц спецтехники. Огонь повредил 12 квадратных метров квартиры.

В результате пожара пострадал мужчина 1959 года рождения. Его с диагнозом «отравление продуктами горения» госпитализировали в ОКБ№1 в отделение токсикологии. В настоящее время врачи оценивают его состояние как удовлетворительное, пояснили в департаменте здравоохранения по Тюменской области.

Согласно предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Обстоятельства происшествия уточняются.

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