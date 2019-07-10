nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Имущество тюменского банка - банкрота стоимостью 100 млн рублей никому не нужно

10 июля 2019, 10:56
Фото: pixabay.com
АСВ не может продать имущество «Тюменьагропромбанка». Более того, на прошлые торги не заявился ни один возможный покупатель.
Сюжет
Тюмень

В результате конкурсный управляющий был вынужден признать процедуру несостоявшейся. Следующие торги должны пройти 26 августа.

В активе обанкротившегося банка находятся офисы в областной столице, Тобольске и Ишиме. Из общая стоимость составляет 88 млн рублей. Предполагается продать несколько иномарок — Volvo S80, BMW 740Li, Daewoo Nexia GL, Skoda Superb. Кроме того, желающие могут приобрести банкоматы, другое спецоборудование и права требования долговых обязательств к 1,3 тыс. физлицам на сумму более 400 млн рублей.

ЦБ РФ отозвал лицензию «Тюменьагропромбанка» 4 года назад. Поводом стало неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельностью в Российской Федерации.

Материалы по теме
Арбитраж: топ-менеджеры «Тюменьагропромбанка» заплатят 1 млрд рублей
#Новости#АСВ#Торги#Банки#Тюмень#Александр Мязин#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25