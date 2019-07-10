Имущество тюменского банка - банкрота стоимостью 100 млн рублей никому не нужно

В активе обанкротившегося банка находятся офисы в областной столице, Тобольске и Ишиме. Из общая стоимость составляет 88 млн рублей. Предполагается продать несколько иномарок — Volvo S80, BMW 740Li, Daewoo Nexia GL, Skoda Superb. Кроме того, желающие могут приобрести банкоматы, другое спецоборудование и права требования долговых обязательств к 1,3 тыс. физлицам на сумму более 400 млн рублей.