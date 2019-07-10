Глава Росприродназдора рассказала об экологической катастрофе в Усолье-Сибирском

Экологическая обстановка в Усолье может выступить в качестве хорошего примера, который показывает, насколько важно страхование заводов от экологических катастроф. Что касается проблемы именно этого предприятия, то она заключается именно в руководстве.
Сегодня территория предприятия переполнена ртутьсодержащими остатками, сообщило издание РИА Новости.
Более того, некоторые сосуды заполнены химическими веществами, содержание которых не установлено. Кроме того, остается угроза загрязнения территорий, а также попадания отходов в реку.
Завод заброшен, и эта проблема перерастает в проблему государства, которая обходится ему в миллиарды рублей. Такие реалии обуславливают необходимость финансовой поддержки таких предприятий, заявила Радионова.
Радионова подчеркнула важность формирования механизма финансовой поддержки этих компаний. Если это условие не будет удовлетворено, то территория может остаться зараженной. Росприродназдор хочет проводить проверку предприятий, которые еще не ввели в эксплуатацию. Когда предприятия будут нарушать лицензионные условия, у них могут отозвать лицензии. Для этого есть две причины. Речь идет о том, что большую часть лицензий не используют. Другая причина заключается в том, что существует необходимость контролировать качество реализации лицензионных условий.
Чиновница отметила, что необходимо приравнять геологическую разведку к опасному производству. Но это важно не только во время работы объекта, но и после эксплуатации объекта. Когда выработка участка завершена, необходимо обеспечить страхование объекта.
Экологические вопросы должны сопровождаться обеспечением обратной связи, подчеркнула Радионова. Она ведет специальную страницу в Instagram. В настоящее время 2,5 тысячи человек подписаны на ее аккаунт.
Чиновница также обратила внимание на важность перепроверки информации и формирование определенной позиции, которая должна предшествовать действиям.