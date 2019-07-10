Глава Росприродназдора рассказала об экологической катастрофе в Усолье-Сибирском

Радионова подчеркнула важность формирования механизма финансовой поддержки этих компаний. Если это условие не будет удовлетворено, то территория может остаться зараженной. Росприродназдор хочет проводить проверку предприятий, которые еще не ввели в эксплуатацию. Когда предприятия будут нарушать лицензионные условия, у них могут отозвать лицензии. Для этого есть две причины. Речь идет о том, что большую часть лицензий не используют. Другая причина заключается в том, что существует необходимость контролировать качество реализации лицензионных условий.