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В Тюменском районе разыскивают страдающего потерей памяти пенсионера

9 июля 2019, 05:01
Фото: ПО «Белая Сова - Тюмень»
В Тюменском районе разыскивают Альберта Жуланова 1937 года рождения, который 4 июля ушел из дома в СНТ «Мичуринец-2» поселка Боровский, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
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Тюмень

Поиски пенсионера ведут волонтеры и сотрудники полиции. Мужчина страдает потерей памяти. Из особых примет – татуировка с изображением якоря на левой руке над большим пальцем.

В день, когда его видели в последний раз, мужчина был одет в рубашку и куртку темного цвета, черные спортивные брюки с лампасами, черные галоши.

Альберт Жуланов выглядит на 75-80 лет, рост 165-170 см, славянская внешность, телосложение среднее, седые средней длины волосы, серые глаза.

Всех, кому известно местонахождение Альберта Жуланова просят позвонить по тел.: (3452) 30-02-02, 30-13-67(межмуниципальный отдел МВД России «Тюменский»); (3452) 793-932, 793-638, 793-727 (Управление уголовного розыска УМВД России по Тюменской области).

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