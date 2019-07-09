Молния уничтожила двухэтажный дом в Успенке

В МЧС по Тюменской области пояснили, что молния ударила в веранду дома, она загорелась. После этого огонь перекинулся на двухэтажный частный дом, в котором проживали два пенсионера.
Несмотря на то, что первые пожарные расчеты прибыли в течение четырех минут, пламя успело перекинуться на другие постройки. Они оказались полностью уничтоженными в результате пожара.
Вызов на пульт дежурного поступил в 13:54, ликвидировать открытый источник огня удалось в 15:36. На место выезжали девять единиц спецтехники и 25 сотрудников областного МЧС. По словам огнеборцев, им пришлось тушить дом и надворные постройки подвозной водой, так как рядом с домом не оказалось гидранта.
В результате пожара никто не пострадал.