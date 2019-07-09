Молния уничтожила двухэтажный дом в Успенке

Вызов на пульт дежурного поступил в 13:54, ликвидировать открытый источник огня удалось в 15:36. На место выезжали девять единиц спецтехники и 25 сотрудников областного МЧС. По словам огнеборцев, им пришлось тушить дом и надворные постройки подвозной водой, так как рядом с домом не оказалось гидранта.