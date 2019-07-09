nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Минстрой утвердил среднюю стоимость жилья в Тюменской области на 43,3 тыс. рублей

9 июля 2019, 06:34
Фото: pixabay.com
Минстрой повысил норматив стоимости жилья по стране на 4%, а также установил среднюю цену в Тюменской области и других регионах.
Сюжет
Тюмень

Норматив средней рыночной стоимости квадратного метра общей площади жилья в Тюменской области в третьем квартале составил 43,3 тыс. рублей. И это меньше, чем в среднем по стране – 45,1 тыс. рублей.

Для Москвы утвержденная средняя стоимость составляет 99,4 тыс. рублей, Санкт-Петербурга — 76,1 тыс. рублей, Свердловской области — 51,5 тыс. рублей, Курганской области — 32,4 тыс. рублей, Челябинской области — 31,7 тыс. рублей.

В Минстрое поясняют, что данные показатели используются для расчета размеров социальных выплат, которые предоставляются на приобретение или строительство жилья за счет федерального бюджета.

Материалы по теме
Подавляющее большинство тюменцев уверено, что цены на жилье будут только расти 
#Новости#Тюменская область#Минстрой РФ#Жилье#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25