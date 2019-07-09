Минстрой утвердил среднюю стоимость жилья в Тюменской области на 43,3 тыс. рублей

Норматив средней рыночной стоимости квадратного метра общей площади жилья в Тюменской области в третьем квартале составил 43,3 тыс. рублей. И это меньше, чем в среднем по стране – 45,1 тыс. рублей.
Для Москвы утвержденная средняя стоимость составляет 99,4 тыс. рублей, Санкт-Петербурга — 76,1 тыс. рублей, Свердловской области — 51,5 тыс. рублей, Курганской области — 32,4 тыс. рублей, Челябинской области — 31,7 тыс. рублей.
В Минстрое поясняют, что данные показатели используются для расчета размеров социальных выплат, которые предоставляются на приобретение или строительство жилья за счет федерального бюджета.