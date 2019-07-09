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К дню рождения Тюмени откроют новый сквер

9 июля 2019, 04:53
Фото: Администрация города Тюмени
В канун Дня города в Тюмени откроют новый сквер и памятник имени героя СССР Карбышева. Увековечить память знаменитого генерала призвала «Ассоциация ветеранов силовых структур и оборонно-спортивных учреждений «Содружество».
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Тюмень

Сквер создадут в рамках капитального ремонта и благоустройства улично-дорожной сети в районе улиц Ямской, Полевой и Флотской. Также композиция будет включать в себя стену памяти, аллею «Инженерные войска России», два входных пилона, аллею Выпускников ТВВИКУ и зону отдыха.

В Ассоциации ветеранов пояснили, что они хотят не только отдать дань памяти легендарному военному инженеру, уроженцу Западно-Сибирского генерал-губернаторства, но и всем выпускникам ТВВИКУ, погибшим при исполнении воинского долга.

Дмитрий Иванович Карбышев родился в 1880. Был генерал-лейтенантом инженерных войск, участником Русско-Японской, Первой мировой, Гражданской войн и Финской кампании.

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