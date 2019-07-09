К дню рождения Тюмени откроют новый сквер

Сквер создадут в рамках капитального ремонта и благоустройства улично-дорожной сети в районе улиц Ямской, Полевой и Флотской. Также композиция будет включать в себя стену памяти, аллею «Инженерные войска России», два входных пилона, аллею Выпускников ТВВИКУ и зону отдыха.