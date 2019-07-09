Четыре молодых человека погибли в ДТП на трассе Тобольск – Вагай

По данным ГИБДД, двое пострадавших находятся в больнице. Автомобиль Ford с номерными знаками 196 региона выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ГАЗ-БКМ317. Инцидент произошел около 09:00 на 1-м километре трассы.
Отмечается, что в ДТП погибли и пострадали пассажиры иномарки. Личности потерпевших устанавливают сотрудники полиции. Все они – молодые люди.
По словам очевидцев, в Ford находились шесть человек, из них двое 1999 года рождения. Погибшие не были пристегнуты ремнями безопасности. Двое пострадавших срочно доставлены в ОБ №3. На место аварии прибыли три бригады скорой медицинской помощи с реаниматологами, хирургами и травматологами. В настоящий момент полицейские выясняют все обстоятельства ЧП.