nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Четыре молодых человека погибли в ДТП на трассе Тобольск – Вагай

9 июля 2019, 10:22
Фото: ГИБДД Тюменской области
На трассе Тобольск – Вагай 9 июля произошло ДТП грузовика и иномарки. Погибли четыре человека.

По данным ГИБДД, двое пострадавших находятся в больнице. Автомобиль Ford с номерными знаками 196 региона выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ГАЗ-БКМ317. Инцидент произошел около 09:00 на 1-м километре трассы.

Отмечается, что в ДТП погибли и пострадали пассажиры иномарки. Личности потерпевших устанавливают сотрудники полиции. Все они – молодые люди.

По словам очевидцев, в Ford находились шесть человек, из них двое 1999 года рождения. Погибшие не были пристегнуты ремнями безопасности. Двое пострадавших срочно доставлены в ОБ №3. На место аварии прибыли три бригады скорой медицинской помощи с реаниматологами, хирургами и травматологами. В настоящий момент полицейские выясняют все обстоятельства ЧП.

Материалы по теме
При столкновении грузовика Volvo и Тоуоta в Тюменской области погибли 2 человека
#Новости#ГИБДД#Жертвы ДТП#Александр Мязин#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25