Четыре молодых человека погибли в ДТП на трассе Тобольск – Вагай

По словам очевидцев, в Ford находились шесть человек, из них двое 1999 года рождения. Погибшие не были пристегнуты ремнями безопасности. Двое пострадавших срочно доставлены в ОБ №3. На место аварии прибыли три бригады скорой медицинской помощи с реаниматологами, хирургами и травматологами. В настоящий момент полицейские выясняют все обстоятельства ЧП.