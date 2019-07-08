Задушенную из-за автомобиля тюменку нашли в лесу через десять дней

Отмечается, что тюменка уехала на автомобиле Hyundai Getz. Её тело было найдено в Ишимском районе. По версии следователей, Ольгу задушили, в качестве подозреваемого задержали сожителя женщины 1986 года рождения.
Мужчина предложил Василенко поехать в Казанский район для знакомства с его родней. Они заехали в лесной массив, где и произошло преступление. Тело было прикрыто травой, а злоумышленник уехал в город на её машине.
Подозреваемый был задержан, более того он признался в совершении преступления. На данный момент расследование продолжается. Назначен ряд экспертиз, которые позволят установить полную картину произошедшего.