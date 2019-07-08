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Задушенную из-за автомобиля тюменку нашли в лесу через десять дней

8 июля 2019, 11:06
Фото: pixabay.com
В Тюмени 28 июня пропала 43-летняя Ольга Василенко. Через неделю, 4 июля, в полицию города обратилась её сестра. В поисковой операции принимали участие стражи правопорядка и волонтёры. Женщину нашли в лесу.
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Тюмень

Отмечается, что тюменка уехала на автомобиле Hyundai Getz. Её тело было найдено в Ишимском районе. По версии следователей, Ольгу задушили, в качестве подозреваемого задержали сожителя женщины 1986 года рождения.

Мужчина предложил Василенко поехать в Казанский район для знакомства с его родней. Они заехали в лесной массив, где и произошло преступление. Тело было прикрыто травой, а злоумышленник уехал в город на её машине.

Подозреваемый был задержан, более того он признался в совершении преступления. На данный момент расследование продолжается. Назначен ряд экспертиз, которые позволят установить полную картину произошедшего.

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