В Тюмени сгорел ангар возле бизнес-центра «Судостроитель»

«Это неэксплуатируемый отдельно стоящий ангар по улице Новгородская. В 13:36 поступил вызов, где произошел пожар на площади 40 на 80 метров. На месте происшествия работало 13 единиц техники и 36 человек личного состава ГУ МЧС по Тюменской области. В результате пожара огнем повреждена кровля, около 30 кв. метров. Причины и ущерб в настоящее время выясняются. В 13.48 пожар был локализован, в 14.08 полностью ликвидирован. Погибших и пострадавших нет», - уточнила сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области Наталья Семина.