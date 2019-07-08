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В Тюмени сгорел ангар возле бизнес-центра «Судостроитель»

8 июля 2019, 13:02
Фото: «Наш город»
В Тюмени горел ангар на территории бывшего Судостроительного завода. Происшествие случилось сегодня, 8 июля. С момента поступления вызова до полной ликвидации возгорания прошло полчаса. Причины устанавливаются.
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Тюмень

В пресс-службе МЧС пояснили, что ни о каком бизнес-центре «Судостроитель» они не знают, а пожар случился в заброшенном ангаре по улице Новогородской.

«Это неэксплуатируемый отдельно стоящий ангар по улице Новгородская. В 13:36 поступил вызов, где произошел пожар на площади 40 на 80 метров. На месте происшествия работало 13 единиц техники и 36 человек личного состава ГУ МЧС по Тюменской области. В результате пожара огнем повреждена кровля, около 30 кв. метров. Причины и ущерб в настоящее время выясняются. В 13.48 пожар был локализован, в 14.08 полностью ликвидирован. Погибших и пострадавших нет», - уточнила сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области Наталья Семина.

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