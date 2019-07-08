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В цехах «Уват леса» нашли нарушения по карантину растений

8 июля 2019, 06:43
Фото: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО
Управление Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и Ямалу выявило нарушение норм обеспечения карантина растений у компании «Уват лес».
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Тюмень

На предприятии была проведена внеплановая проверка, в ходе которой специалисты проверили организацию на предмет соблюдения карантинных фитосанитарных требований на пилораме, в производственных цехах, а также изучили документы, подтверждающие проведение карантинных фитосанитарных обследований.

Во время проверки специалисты управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому выявили нарушение Единых правил и норм обеспечения карантина растений.

Как выяснилось, «Уват лес» не проводил карантинные фитосанитарные обследования территории пилорамы. Организацию привлекли к административной ответственности.

В 2017 году доходы ООО «Уват лес», по данным ФНС, составили 33,3 млн рублей.

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#Новости#Россельхознадзор#Уват#Уватский район#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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