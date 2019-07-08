В цехах «Уват леса» нашли нарушения по карантину растений

На предприятии была проведена внеплановая проверка, в ходе которой специалисты проверили организацию на предмет соблюдения карантинных фитосанитарных требований на пилораме, в производственных цехах, а также изучили документы, подтверждающие проведение карантинных фитосанитарных обследований.
Во время проверки специалисты управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому выявили нарушение Единых правил и норм обеспечения карантина растений.
Как выяснилось, «Уват лес» не проводил карантинные фитосанитарные обследования территории пилорамы. Организацию привлекли к административной ответственности.
В 2017 году доходы ООО «Уват лес», по данным ФНС, составили 33,3 млн рублей.