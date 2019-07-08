В цехах «Уват леса» нашли нарушения по карантину растений

На предприятии была проведена внеплановая проверка, в ходе которой специалисты проверили организацию на предмет соблюдения карантинных фитосанитарных требований на пилораме, в производственных цехах, а также изучили документы, подтверждающие проведение карантинных фитосанитарных обследований.