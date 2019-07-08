Три физкультурные зоны открылись в Тобольске

В день открытия физкультурных площадок провели турниры по настольному теннису, шахматам и дартсу. Дети же смогли принять участие в играх и прокатиться на аттракционах. Торжественное мероприятие открытия площадок началось с фитнес-разминки. В ней приняли участие как взрослые, так и дети.