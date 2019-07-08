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Три физкультурные зоны открылись в Тобольске

8 июля 2019, 04:41
Фото: pixabay.com
В Тобольске 5 июля открыли сразу три физкультурные зоны. Они расположены на территории ТРЦ "Жемчужина Сибири", ЗАГСа (7 "А" мкр), и в Абрамовском экологическом парке.

Места для их возведения выбирали сами горожане. Так, за площадку у ТРЦ "Жемчужина Сибири" было отдано более 26% голосов. Территория ЗАГСа тоже была обозначена в голосовании.

Площадка на территории Абрамовского экопарка появилась по специальному решению комитета по физической культуре и спорту администрации города Тобольска.

В день открытия физкультурных площадок провели турниры по настольному теннису, шахматам и дартсу. Дети же смогли принять участие в играх и прокатиться на аттракционах. Торжественное мероприятие открытия площадок началось с фитнес-разминки. В ней приняли участие как взрослые, так и дети.

Физкультурные зоны в Тобольске будут работать всё лето в понедельник, среду и пятницу с 17.00 до 20.00.

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