Три физкультурные зоны открылись в Тобольске

Места для их возведения выбирали сами горожане. Так, за площадку у ТРЦ "Жемчужина Сибири" было отдано более 26% голосов. Территория ЗАГСа тоже была обозначена в голосовании.
Площадка на территории Абрамовского экопарка появилась по специальному решению комитета по физической культуре и спорту администрации города Тобольска.
В день открытия физкультурных площадок провели турниры по настольному теннису, шахматам и дартсу. Дети же смогли принять участие в играх и прокатиться на аттракционах. Торжественное мероприятие открытия площадок началось с фитнес-разминки. В ней приняли участие как взрослые, так и дети.
Физкультурные зоны в Тобольске будут работать всё лето в понедельник, среду и пятницу с 17.00 до 20.00.