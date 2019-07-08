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Грузчики в «Шереметьево» зарабатывают 200 тыс рублей в месяц

8 июля 2019, 13:42
Фото: pixabay.com
В «Шереметьево» грузчики получили зарплату в размере 200 – 211 тыс. рублей. Средние выплаты в туристический сезон составляют 82 тыс.

Первый зам гендиректора аэропорта дал комментарий на появившиеся в СМИ данные о зарплате грузчиков в «Шереметьево». Отмечается, что оплата труда в размере 200 тыс. рублей имела разовый характер.

В Минтрансе ожидают, что ситуация с выдачей багажа в аэропорту нормализуется к 15 августа. До сих пор ситуацию решить не удалось из-за перехода работников на новое место и запланированных отпусков.

30 июня из-за нехватки грузчиков аэропорт не мог вовремя обрабатывать до 2 тыс. единиц багажа. Своё имущество пассажиры получали только со следующими рейсами. На данный момент ситуация стабилизировалась, но грузчиков всё равно не хватает. По данным Ведомостей, аэропорту около 400 дополнительных сотрудников.

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#Новости#Работа#Зарплата#Шереметьево#Александр Мязин#Экономика
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