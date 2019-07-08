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Деревянный жилой дом полностью сгорел в Тюмени

8 июля 2019, 12:11
Фото: ЧС Тюмень
В Тюмени на улице Цимлянской произошел пожар. По словам очевидцев, загорелся жилой дом.
Сюжет
Дом

Инцидент произошел в районе 15:48. На место ЧП прибыли несколько пожарных расчетов. Отмечается, что здание полностью сгорело, но о пострадавших в настоящее время ничего не известно.

На месте ЧП работают дознаватели, которым предстоит узнать причины произошедшего.

В конце мая в деревне Быкова Тюменского района загорелось четыре дома. Два из них выгорели полностью. Для тушения возгорания прибыло 12 единиц спецтехники МЧС. Из-за ветра и низкой влажности воздуха пламя перекинулось на соседние дома. Пострадавших в инциденте удалось избежать, жильцов быстро эвакуировали.

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#Новости#Дом#Пожары#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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