Деревянный жилой дом полностью сгорел в Тюмени

Инцидент произошел в районе 15:48. На место ЧП прибыли несколько пожарных расчетов. Отмечается, что здание полностью сгорело, но о пострадавших в настоящее время ничего не известно.
На месте ЧП работают дознаватели, которым предстоит узнать причины произошедшего.
В конце мая в деревне Быкова Тюменского района загорелось четыре дома. Два из них выгорели полностью. Для тушения возгорания прибыло 12 единиц спецтехники МЧС. Из-за ветра и низкой влажности воздуха пламя перекинулось на соседние дома. Пострадавших в инциденте удалось избежать, жильцов быстро эвакуировали.