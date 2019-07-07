В Тюмени баржа оборвала высоковольтный кабель

«Катер тянул баржу, перевозившую кран, который зацепил кабель. В результате обрыва провода и дождя образовалась электрическая дуга. Обесточивания не было. На борту корабля находились восемь членов экипажа. Пострадавших и погибших нет. Информация о массовой гибели рыбы также не подтверждается», – цитирует издание представителя ведомства.