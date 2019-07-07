В Тюмени баржа оборвала высоковольтный кабель

В районе Лесобазы установленный на баржу кран оборвал высоковольтный кабель. Об этом изданию РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте.
Ранее в СМИ появилась информация, что экипаж судна погиб, а в районе ЧП массово погибла рыба.
«Катер тянул баржу, перевозившую кран, который зацепил кабель. В результате обрыва провода и дождя образовалась электрическая дуга. Обесточивания не было. На борту корабля находились восемь членов экипажа. Пострадавших и погибших нет. Информация о массовой гибели рыбы также не подтверждается», – цитирует издание представителя ведомства.
Там отметили, что высоковольтный кабель не коснулся реки. По данному факту Уральским следственным управлением на транспорте сейчас проводится проверка.