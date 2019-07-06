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Жительница Нового Уренгоя потеряла более 200 тысяч рублей из-за «сотрудника» банка

6 июля 2019, 07:33
Фото: pixabay.com
В Новом Уренгое возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. От действий неизвестных пострадала местная жительница.
Сюжет
Ямал

Накануне она обратилась в полицию о том, что стала жертвой мошенничества. Он пояснила, что неизвестный ввел ее в заблуждение, и она потеряла более 200 тысяч рублей.

Стражи правопорядка установили, что 4 июля горожанке позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Под предлогом отмены операций по несанкционированному списанию денег с банковского счета злоумышленник завладел данными банковской карты женщины, а также паролями, поступившими ей в смс-сообщении.

После этого неизвестный сообщил жительнице Нового Уренгоя о необходимости провести ряд операция через терминал, что она и сделала.

В итоге с ее счетов было похищено более 200 000 рублей.

Полиция Нового Уренгоя настоятельно рекомендует гражданам быть бдительными, не сообщать данные банковских карт и коды в смс-сообщениях неизвестным лицам, при поступлении сомнительных звонков не продолжать разговор, а позвонить на телефон «горячей линии» банка и уточнить интересующие вопросы.

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