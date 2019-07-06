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В ЯНАО банкротящаяся фирма задолжала работникам свыше 15,5 рублей, но часть выплатила

6 июля 2019, 09:49
Фото: pixabay.com
В городе Губкинский прокуратура добилась частичной выплаты зарплаты для работников банкротящейся фирмы.
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ЯНАО

Городская прокуратура провела проверку в компании ООО «Ямал-Бурение» на основании обращений. Надзорное ведомство выявило, что с января по май текущего года перед 84 работниками фирмы были долги по зарплаты на сумму свыше 15,5 млн рублей.

С апреля компания банкротится. Деятельность ведет конкурсный управляющий.

В целях устранения выявленных нарушений прокурором города конкурсному управляющему общества внесено представление, в суд направлены заявления о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности.

Был составлен график погашения задолженности. На этой неделе ее погасили частично – с января по апрель – в размере 8,1 млн рублей.

Выплата оставшейся части долга находится на контроле городской прокуратуры.

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