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В Тюменской области скорая помощь дополнительно получит 35 новых машин

5 июля 2019, 04:30
Фото: Правительство Тюменской области
До конца текущего года автопарк тюменской службы скорой помощи пополнится 35 машинами, об этом заявил губернатор региона Александр Моор в ходе своего визита на станцию скорой медицинской помощи областной столицы.
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Тюмень

Кроме того, по словам губернатора Тюменской области, в районах Матмасы и Мыс создадут новые пункты скорой помощи, в которых будут нести дежурство медики и находиться специальный транспорт.

Об этом рассказал Александр Моор после того, как медики поведали ему о ежедневном количестве срочных вызовов и среднем времени, за которое бригады добираются до пункта назначения. По словам специалистов, в практике станции скорой медицинской помощи были случаи, когда из-за загруженности дорог или дальнего расположения врачи не могли быстро доехать до пациента.

Обустройство свободных помещений и пополнение автопарка в районах, где еще не появились подстанции скорой помощи, должно решить эту проблему.

На данный момент в Тюменской области реализуется национальный проект «Здравоохранение». Он предусматривает создание условий для повышения доступности скорой медицинской помощи, в том числе и для лиц проживающих в отдаленной местности. В регионе обновляют медицинскую инфраструктуру. Продолжительность жизни населения Тюменской области к 2024 году в среднем составит 78 лет.

Дата публикации: 25 декабря 2019 года

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