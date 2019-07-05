В Тюменской области скорая помощь дополнительно получит 35 новых машин

Кроме того, по словам губернатора Тюменской области, в районах Матмасы и Мыс создадут новые пункты скорой помощи, в которых будут нести дежурство медики и находиться специальный транспорт.
Об этом рассказал Александр Моор после того, как медики поведали ему о ежедневном количестве срочных вызовов и среднем времени, за которое бригады добираются до пункта назначения. По словам специалистов, в практике станции скорой медицинской помощи были случаи, когда из-за загруженности дорог или дальнего расположения врачи не могли быстро доехать до пациента.
Обустройство свободных помещений и пополнение автопарка в районах, где еще не появились подстанции скорой помощи, должно решить эту проблему.
На данный момент в Тюменской области реализуется национальный проект «Здравоохранение». Он предусматривает создание условий для повышения доступности скорой медицинской помощи, в том числе и для лиц проживающих в отдаленной местности. В регионе обновляют медицинскую инфраструктуру. Продолжительность жизни населения Тюменской области к 2024 году в среднем составит 78 лет.
Дата публикации: 25 декабря 2019 года