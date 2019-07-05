В Тюменской области скорая помощь дополнительно получит 35 новых машин

Об этом рассказал Александр Моор после того, как медики поведали ему о ежедневном количестве срочных вызовов и среднем времени, за которое бригады добираются до пункта назначения. По словам специалистов, в практике станции скорой медицинской помощи были случаи, когда из-за загруженности дорог или дальнего расположения врачи не могли быстро доехать до пациента.