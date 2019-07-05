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В Тюменской области появился свой «мост глупости»

5 июля 2019, 12:28
Фото: ЧС Тюмень
В поселке Боровский Тюменской области легкий грузовик и «ГАЗель» попали в ДТП, не рассчитав высоту железной конструкции над дорогой.

Инцидент произошел днём 5 июля около проезда в сторону улицы Островского. Пострадали только транспортные средства. Сначала пострадал грузовик – у него сорвало часть кузова. Буквально через несколько минут рядом пыталась проехать «Газель» и точно так же застряла.

Фото: ЧС Тюмень

Очевидцы отмечают, что подобные инциденты там происходят регулярно.

«Там раньше на Камазе-совке проезжали свободно, пока какие-то умачи ограничения не поставили», — рассказал подписчик тюменского паблика.

В Санкт-Петербурге есть «Мост глупости», под которым очень часто происходят ДТП с небольшими грузовиками. Водители не видят знаков ограничения по высоте и попадают в аварию. После нескольких десятков инцидентов местные активисты украсили мост многочисленными предупреждениями водителей.

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#Новости#Грузовик#ДТП#Александр Мязин#Происшествия
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