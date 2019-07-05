В Тюменской области появился свой «мост глупости»

Инцидент произошел днём 5 июля около проезда в сторону улицы Островского. Пострадали только транспортные средства. Сначала пострадал грузовик – у него сорвало часть кузова. Буквально через несколько минут рядом пыталась проехать «Газель» и точно так же застряла.
Очевидцы отмечают, что подобные инциденты там происходят регулярно.
«Там раньше на Камазе-совке проезжали свободно, пока какие-то умачи ограничения не поставили», — рассказал подписчик тюменского паблика.
В Санкт-Петербурге есть «Мост глупости», под которым очень часто происходят ДТП с небольшими грузовиками. Водители не видят знаков ограничения по высоте и попадают в аварию. После нескольких десятков инцидентов местные активисты украсили мост многочисленными предупреждениями водителей.