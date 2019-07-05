В Тюменской области появился свой «мост глупости»

Инцидент произошел днём 5 июля около проезда в сторону улицы Островского. Пострадали только транспортные средства. Сначала пострадал грузовик – у него сорвало часть кузова. Буквально через несколько минут рядом пыталась проехать «Газель» и точно так же застряла.