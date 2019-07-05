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В Тюмени спасатели освободили женщину, запертую в чужой квартире

5 июля 2019, 05:55
Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области
Вечером, 3 июля, тюменские спасатели и полицейские освободили через окно третьего этажа женщину, которую знакомый закрыл в квартире и ушел.
Сюжет
Полиция

По словам женщины, она пришла в гости к своему приятелю, они общались и выпивали. Когда алкоголь закончился, хозяин квартиры пошел в магазин за очередной порцией, а свою гостью запер в квартире.

Спустя несколько часов мужчина так и не вернулся. Она пыталась дозвониться до него, однако тот не отвечал. Тогда женщина позвонила в полицию и рассказала о произошедшем. На место выехали сотрудники городского УМВД и спасатели.

Так как вскрывать дверь без ведома хозяина было нельзя, спасатели решили освободить женщину через окно запертой квартиры. Для этого они использовали лестницу, по которой и спустили женщину вниз с третьего этажа.

Инцидент произошел вечером 3 июля на улице Седова. С женщиной все в порядке, однако судьба ее приятеля до сих пор неизвестна.

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