В Тюмени спасатели освободили женщину, запертую в чужой квартире

По словам женщины, она пришла в гости к своему приятелю, они общались и выпивали. Когда алкоголь закончился, хозяин квартиры пошел в магазин за очередной порцией, а свою гостью запер в квартире.
Спустя несколько часов мужчина так и не вернулся. Она пыталась дозвониться до него, однако тот не отвечал. Тогда женщина позвонила в полицию и рассказала о произошедшем. На место выехали сотрудники городского УМВД и спасатели.
Так как вскрывать дверь без ведома хозяина было нельзя, спасатели решили освободить женщину через окно запертой квартиры. Для этого они использовали лестницу, по которой и спустили женщину вниз с третьего этажа.
Инцидент произошел вечером 3 июля на улице Седова. С женщиной все в порядке, однако судьба ее приятеля до сих пор неизвестна.