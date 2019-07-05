В Тюмени неплательщик по алиментам чуть не лишился иномарки

Кроме того, мужчина, который привлек внимание судебных приставов, как оказалось, имел еще и обязательства перед бывшей супругой. Ранее суд вынес постановление о возмещении ей более 600 тыс. рублей за раздел совместно нажитого имущества. Однако денег за это, как и алиментов, экс-супруга так и не дождалась.
В ФССП по Тюменской области рассказали, что тюменец нашел деньги на оплату долга по алиментам в тот же день, когда приставы наложили арест на его автомобиль. Возмещение по разделу совместно нажитого с женой имущества он также выплатит. Для этого приставы направили документы работодателю должника.
С его зарплаты будут ежемесячно снимать деньги в счет бывшей супруги.