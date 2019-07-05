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В Тюмени неплательщик по алиментам чуть не лишился иномарки

5 июля 2019, 06:48
Фото: ФССП по Тюменской области
Судебные приставы в областной столице наложили арест на «Мазду-6», владелец которой задолжал своему ребенку алиментов на общую сумму 94 тыс. рублей.
Сюжет
Тюмень

Кроме того, мужчина, который привлек внимание судебных приставов, как оказалось, имел еще и обязательства перед бывшей супругой. Ранее суд вынес постановление о возмещении ей более 600 тыс. рублей за раздел совместно нажитого имущества. Однако денег за это, как и алиментов, экс-супруга так и не дождалась.

В ФССП по Тюменской области рассказали, что тюменец нашел деньги на оплату долга по алиментам в тот же день, когда приставы наложили арест на его автомобиль. Возмещение по разделу совместно нажитого с женой имущества он также выплатит. Для этого приставы направили документы работодателю должника.

С его зарплаты будут ежемесячно снимать деньги в счет бывшей супруги.

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#Новости#Алименты#Тюменская область#Должники#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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