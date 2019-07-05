Тоболяка оштрафовали на 30 тыс. рублей за уклонение от армии

Из материалов дела следует, что молодой человек проходил учебу в Тобольском рыбопромышленном техникуме, который он окончил 30 июня 2018 года. Примерно за месяц до этого, 4 июня, он под личную подпись получил повестку о том, что 8 октября должен явиться в городской военкомат для прохождения медицинского освидетельствования