Тоболяка оштрафовали на 30 тыс. рублей за уклонение от армии

Из материалов дела следует, что молодой человек проходил учебу в Тобольском рыбопромышленном техникуме, который он окончил 30 июня 2018 года. Примерно за месяц до этого, 4 июня, он под личную подпись получил повестку о том, что 8 октября должен явиться в городской военкомат для прохождения медицинского освидетельствования
Призывник на комиссию так и не явился, чем нарушил закон «О воинской обязанности и воинской службы», а заодно и Уголовной кодекс РФ.
В суде молодой человек полностью признал свою вину и поддержал заявленное на стадии ознакомления с материалами уголовного дела ходатайство о проведении особого порядка судебного разбирательства.
Суд приговорил тоболяка к штрафу в 30 тыс. рублей.