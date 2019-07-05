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Тоболяка оштрафовали на 30 тыс. рублей за уклонение от армии

5 июля 2019, 06:15
Фото: 1Mi
Тобольский городской суд рассмотрел дело местного уклониста, который, получив повестку, так и не явился в военкомат для прохождения медицинского освидетельствования.

Из материалов дела следует, что молодой человек проходил учебу в Тобольском рыбопромышленном техникуме, который он окончил 30 июня 2018 года. Примерно за месяц до этого, 4 июня, он под личную подпись получил повестку о том, что 8 октября должен явиться в городской военкомат для прохождения медицинского освидетельствования

Призывник на комиссию так и не явился, чем нарушил закон «О воинской обязанности и воинской службы», а заодно и Уголовной кодекс РФ.

В суде молодой человек полностью признал свою вину и поддержал заявленное на стадии ознакомления с материалами уголовного дела ходатайство о проведении особого порядка судебного разбирательства.

Суд приговорил тоболяка к штрафу в 30 тыс. рублей.

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#Новости#Тюменская область#Уклонение от армии#Тобольск#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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