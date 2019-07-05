С 15 июня по 18 августа, собираясь в кино, не забудь взять солнцезащитный крем!

Все, что тебе нужно — быть участником программы лояльности БОНУС в кинотеатре Синема Парк, ходить в кино и делиться в соцсетях своими селфи из кинотеатра Синема Парк с хэштегом #жаркоекинолето.
Уже после 2-го похода в кино тебя ждут приятные сюрпризы! А если ты посетил кинотеатры более 6 раз, то автоматически участвуешь в розыгрыше призов от Объединенной киносети и наших партнеров: онлайн-кинотеатра Okko, онлайн-школы английского языка SkyEng, студии печати фотографий NetPrint, культурной платформы Синхронизация, бренда часов и аксессуаров Daniel Wellington, бренда декоративной косметики SmashBox.
Смотри кино чаще и возможно именно ты получишь главный приз — путевку на двоих на премиальный курорт острова Пхукет от генерального партнера Club Med!
Призы от партнеров получат 500 счастливчиков, посетивших кинотеатры НАИБОЛЬШЕЕ количество раз.