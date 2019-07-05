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На трассе Тюмень – Омск произошло смертельное ДТП

5 июля 2019, 07:03
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
В четверг, 4 июля, на 23-м километре трассы Тюмень – Омск произошло ДТП со смертельным исходом. Столкнулись автомобили Peugeot 206 и Toyota Camry.
Сюжет
Тюмень

В Госавтоинспекции по Тюменской области пояснили, что водитель Toyota Camry при обгоне не справился с управлением, машина задела Peugeot 206, после чего японский автомобиль вылетел в кювет.

В результате ДТП 35-летний водитель Toyota Camry погиб на месте, его пассажирка получила травмы. Также в аварии пострадала девушка, которая управляла Peugeot 206.

В департаменте здравоохранения по Тюменской области рассказали, что вызов на пульт дежурного поступил в районе семи вечера, бригада службы скорой помощи прибыла на место через 15 минут. Пострадавшие девушки были доставлены в ОКБ №2. Одной из них по экстренным показаниям по поводу открытых переломов провели операцию. Вторую направили на диагностическую операцию для исключения внутреннего кровотечения.

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