На трассе Тюмень – Омск произошло смертельное ДТП

В Госавтоинспекции по Тюменской области пояснили, что водитель Toyota Camry при обгоне не справился с управлением, машина задела Peugeot 206, после чего японский автомобиль вылетел в кювет.
В результате ДТП 35-летний водитель Toyota Camry погиб на месте, его пассажирка получила травмы. Также в аварии пострадала девушка, которая управляла Peugeot 206.
В департаменте здравоохранения по Тюменской области рассказали, что вызов на пульт дежурного поступил в районе семи вечера, бригада службы скорой помощи прибыла на место через 15 минут. Пострадавшие девушки были доставлены в ОКБ №2. Одной из них по экстренным показаниям по поводу открытых переломов провели операцию. Вторую направили на диагностическую операцию для исключения внутреннего кровотечения.