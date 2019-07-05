На трассе Тюмень – Омск произошло смертельное ДТП

В департаменте здравоохранения по Тюменской области рассказали, что вызов на пульт дежурного поступил в районе семи вечера, бригада службы скорой помощи прибыла на место через 15 минут. Пострадавшие девушки были доставлены в ОКБ №2. Одной из них по экстренным показаниям по поводу открытых переломов провели операцию. Вторую направили на диагностическую операцию для исключения внутреннего кровотечения.