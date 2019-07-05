Главным событием июля стал музыкальный фестиваль «Лето в Тобольском Кремле»

В рамках фестиваля его участники исполняют арии из опер «Сила судьбы», «Кармен», «Трубадур», «Алеко» и многих других. В мероприятии принимают участие Тюменский филармонический оркестр, хоровая капелла Тюменской филармонии и ведущие солисты Академии оперных певцов Мариинского театра.
Ранее в музыкальном фестивале «Лето в Тобольском Кремле» принимали участие: Дмитрий Хворостовский, Сергей Безруков, Юрий Башмет.
В субботу, 6 июля, в программе XI музыкального фестиваля «Лето в Тобольском Кремле» прозвучит увертюра «Сила судьбы» Джузеппе Верди. Программу откроет Тюменский филармонический оркестр.
К настоящему моменту на фестиваль «Лето в Тобольском Кремле» продано больше половины билетов, он пройдет на площади Тобольского Кремля, которая рассчитана на три тысячи посадочных мест.