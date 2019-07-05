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Главным событием июля стал музыкальный фестиваль «Лето в Тобольском Кремле»

5 июля 2019, 06:24
Фото: Правительство Тюменской области
Музыкальный фестиваль «Лето в Тобольском Кремле» портал Культура РФ назвал главным событием июля. Данное мероприятие также входит в топ-200 лучших событий 2019 года Events In Russia.

В рамках фестиваля его участники исполняют арии из опер «Сила судьбы», «Кармен», «Трубадур», «Алеко» и многих других. В мероприятии принимают участие Тюменский филармонический оркестр, хоровая капелла Тюменской филармонии и ведущие солисты Академии оперных певцов Мариинского театра.

Ранее в музыкальном фестивале «Лето в Тобольском Кремле» принимали участие: Дмитрий Хворостовский, Сергей Безруков, Юрий Башмет.

В субботу, 6 июля, в программе XI музыкального фестиваля «Лето в Тобольском Кремле» прозвучит увертюра «Сила судьбы» Джузеппе Верди. Программу откроет Тюменский филармонический оркестр.

К настоящему моменту на фестиваль «Лето в Тобольском Кремле» продано больше половины билетов, он пройдет на площади Тобольского Кремля, которая рассчитана на три тысячи посадочных мест.

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