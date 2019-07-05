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Дом в ЖК «Авиатор» признан долгостроем, а застройщик купил здание «Сибнефтебанка»

5 июля 2019, 13:27
Фото: pixabay.com
Компания ДОМ.РФ (бывшее АИЖК) опубликовал реестр домов Тюменской области, при строительстве которых нарушены сроки сдачи объектов. В их числе оказалось строение на улице Интернациональная, 199, корпус 6 – ЖК «Авиатор».
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Дом

Изначально планировалось сдать объект во втором квартале текущего года, но строители не справились с этой задачей. Застройкой занимается компания «СБК». Маркетинг и основные продажи квартир ЖК ведут специалисты «Этажи Консалтинг».

Между тем, застройщик «СБК» в середине июня текущего года купил здание «Сибнефтебанка» за 75 млн рублей. Более того, организация занимается возведением жилых объектов в третьем Заречном микрорайоне, в «Ямальском-2» и ЖК «Суходолье».

Всего в Тюменской области находится шесть долгостроев: два дома «СМУ-24», два строения «Инвест Силикат Стройсервис» (объявлен банкротом) и «Орбита XXI».

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#Новости#Долгострои#Дом#Тюмень#Александр Мязин#Экономика
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