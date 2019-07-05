Дом в ЖК «Авиатор» признан долгостроем, а застройщик купил здание «Сибнефтебанка»

Изначально планировалось сдать объект во втором квартале текущего года, но строители не справились с этой задачей. Застройкой занимается компания «СБК». Маркетинг и основные продажи квартир ЖК ведут специалисты «Этажи Консалтинг».
Между тем, застройщик «СБК» в середине июня текущего года купил здание «Сибнефтебанка» за 75 млн рублей. Более того, организация занимается возведением жилых объектов в третьем Заречном микрорайоне, в «Ямальском-2» и ЖК «Суходолье».
Всего в Тюменской области находится шесть долгостроев: два дома «СМУ-24», два строения «Инвест Силикат Стройсервис» (объявлен банкротом) и «Орбита XXI».