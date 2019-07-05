Бывшего главврача поликлиники Нигинского в Тюмени обвиняют в крупной взятке

Поликлиника Нигинского начала свою работу в Тюмени с 1981 года. Она принадлежит правительству ЯНАО и оказывает услуги северянам проживающим в областной столице. Она находится в списке 100 лучших клиник в России. Каждый год обслуживается до 75 тыс. человек. В 2018 году поликлиника отпраздновала 35-летний юбилей. В больнице действует своя лаборатория, работают узкие специалисты по 12 направлениям медицинской деятельности, в том числе кардиология, ГБО, эндокринология.