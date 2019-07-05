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Бывшего главврача поликлиники Нигинского в Тюмени обвиняют в крупной взятке

5 июля 2019, 03:00
Фото: Поликлиника Нигинского
Тюменский суд рассмотрит уголовное дело бывшего главврача поликлиники Нигинского. Его обвиняют в получении взятки в размере 4 млн рублей. 31 октября 2018 года он был уволен с занимаемой должности.
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Тюмень

Следующее судебное заседание должно пройти 17 июля. Расследованием дела занимались оперативники отдела экономической безопасности УМВД региона. По версии следствия подозреваемый и его зам получили крупные суммы денег. 22 августа Зон за «способствование в продаже» нежилого помещения по улице Котовского, 56-В, получил 4 млн. Оперативники полагают, что Александр Бухаров тоже имел к этому отношение. В августе 2018 года УМВД по Тюменской области организовало расследование деятельности бывшего главврача и его заместителя.

Поликлиника Нигинского начала свою работу в Тюмени с 1981 года. Она принадлежит правительству ЯНАО и оказывает услуги северянам проживающим в областной столице. Она находится в списке 100 лучших клиник в России. Каждый год обслуживается до 75 тыс. человек. В 2018 году поликлиника отпраздновала 35-летний юбилей. В больнице действует своя лаборатория, работают узкие специалисты по 12 направлениям медицинской деятельности, в том числе кардиология, ГБО, эндокринология.

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#Новости#Взятки#Поликлиника#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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