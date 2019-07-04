За разрытый могильник с сибирской язвой придется заплатить администрации Тобольска

По факту нарушение Россельхознадзор подал в суд на мэрию города, который постановил оштрафовать администрацию города на 600 тыс. рублей. Однако власти Тобольска решили опротестовать решение. В итоге постановление суда о штрафе было оставлено в силе, однако его сумма была снижена до 500 тыс. рублей.