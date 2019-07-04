За разрытый могильник с сибирской язвой придется заплатить администрации Тобольска

В марте текущего года жители Тобольска заметили в центре города людей в химзащите, которые ходили по территории заброшенного советского скотомогильника с трупами животных и обрабатывали территорию хлоркой и песком.
Этим заинтересовался Россельхознадзор по по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, специалисты которого в ходе осмотра места обнаружили скотомогильник и выявили грубейшие нарушения ветеринарно-санитарных правил утилизации и уничтожения биологических отходов.
По словам специалистов надзорного органа, территория могильника не была огорожена надлежащим образом, курган сибиреязвенного скотомогильника разрыт, а грунт с остатками стеклянных флаконов, химических колб, шерсти животных вынесен за пределы скотомогильника и рассыпан по береговой линии Иртыша.
По факту нарушение Россельхознадзор подал в суд на мэрию города, который постановил оштрафовать администрацию города на 600 тыс. рублей. Однако власти Тобольска решили опротестовать решение. В итоге постановление суда о штрафе было оставлено в силе, однако его сумма была снижена до 500 тыс. рублей.