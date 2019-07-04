Цены на бензин в Тюменской области продолжают расти

Всего год назад 92-й бензин стоил в Тюменской области менее 37 рублей за литр, за год цена на него выросла на 11% и в настоящее время составляет в среднем 40 рублей 88 копеек. При этом в среднем по стране за этот же период бензин данной марки подорожал на 9%.