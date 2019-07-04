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Цены на бензин в Тюменской области продолжают расти

4 июля 2019, 04:48
Фото: 1Mi
На некоторых заправках в Тюменской области за неделю цена бензина марок АИ-92 и АИ-95 выросла на 40 копеек.
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Тюмень

За день до начала роста цен истек срок соглашения правительства страны с нефтяными компаниями о заморозке цен. Их больше не регулируют в ручном режиме, вместо соглашения работают налоговые схемы, бюджетные компенсации производителям. Кроме того, стороны договорились, что рост не будет превышать инфляцию.

Всего год назад 92-й бензин стоил в Тюменской области менее 37 рублей за литр, за год цена на него выросла на 11% и в настоящее время составляет в среднем 40 рублей 88 копеек. При этом в среднем по стране за этот же период бензин данной марки подорожал на 9%.

С января текущего года по май увеличение стоимости бензина АИ-92 составило 0,3%, следует из данных Росстата.

Ранее Дмитрий Медведев на встрече с вице-премьерами пригрозил наказывать компании за завышение цен.

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#Новости#Тюменская область#Цены на бензин#Тюмень#Наиль Каримов#Экономика
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