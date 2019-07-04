Статистика по статье 228 подозрительно похожа в разных городах России

Как прокомментировал «Новым известиям» лидер движения «АнтиДилер», член Общественной палаты Дмитрий Носов: «80% осужденных говорят, что им подкинули наркотики, но 90% из них врут. Точно так же, как маньяки, насильники и убийцы говорят, что они невиновны даже при наличии доказательств и видеозаписей. Просто словам верить нельзя. По нашей оценке, лишь порядка 5% осуждённых по статье 228 действительно невиновны».