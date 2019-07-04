Статистика по статье 228 подозрительно похожа в разных городах России

После нашумевшего дела Голунова, журналисты из «Новых известий» сделали индекс того, сколько уголовных дел возбуждается и доводится до суда по самой массовой статье 228.
Они взяли статистику по количестве уголовных дел данной статьи во всех крупных городах страны. Индексы по регионам удивительно совпадают.
В целом в России в 2017 году около 107 000 человек было осуждено по этой статье. Из каждых десяти тысяч человек в России - семь было привлечено к суду по 228 статье.
Если предположить, что у каждого осужденного есть родственники, семья и, хотя бы один друг - то каждый год, статья оказывает влияние на 600 000 человек. А это почти население Тюмени, или таких городов как Ижевск, Хабаровск.
По данным УМВД в 2017 году по городу Тюмени зарегистрировано 1689 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Окончено и направлено в суд 1036 уголовных дел.
По данным управления судебного департамента Тюменской области 2017 году по 228 статье было осуждено даже больше людей, чем по данным УМВД. Так районными судами города Тюмени осужденных по основной 228 статье оказалось 1479 человек.
А оправданных всего один человек. Кроме него только 11 дел было прекращено по другим основаниям.
Как пояснил эксперт, такой разрыв связан с тем что суды быстрей рассматривают дела и в эту статистику попадают дела с прошлого года.
Стоит отметить, что в данных по судам большая часть из осужденных в Тюмени идут по статье за хранение наркотиков, как правило с целью употребления. Из 1479 человек только 226 человек было осуждено за сбыт наркотиков.
Как прокомментировал «Новым известиям» лидер движения «АнтиДилер», член Общественной палаты Дмитрий Носов: «80% осужденных говорят, что им подкинули наркотики, но 90% из них врут. Точно так же, как маньяки, насильники и убийцы говорят, что они невиновны даже при наличии доказательств и видеозаписей. Просто словам верить нельзя. По нашей оценке, лишь порядка 5% осуждённых по статье 228 действительно невиновны».
Что же касается индекса осужденных то из 22 городов в Самаре, Ульяновске, Оренбурге, Кемерово, Омске, Нижнем Новгороде и Уфе - на 10 000 человек в суде по 228 побывало пятеро.
Пять самых комфортных для населения России городов, это Волгоград, Ярославль, Казань, Хабаровск и Воронеж. Тут по 228 попадает только 2 человека из 10 000.
Тюмень попала в группу опасных городов наравне с Тольятти, Иркутском, Барнаулом, Владивостоком и Тагилом. Здесь 10 человек из 10 000 уходят с этой статьей.
Лидером стал Ростов-на-Дону здесь в год осуждают два человека из тысячи.
По последним данным уже в этом году в Тюмени в УМВД зарегистрировано 756 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, психотропных веществ или их аналогов. Окончено и направлено в суд 343 уголовных дела.