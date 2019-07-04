Прокуратура проводит проверку задержки рейса Utair на 10 часов

В Свердловском ведомстве уточняют, что в данном случае может иметь место нарушение прав потребителей. Авиарейс перевозил 56 пассажиров. Они должны были прибыть 3 июня, но борт смог вылететь в Сургут только четвертого числа в 07:27.
Изначально пассажирам предложили лететь транзитом через Тюмень, или ждать замену самолету. Отмечается, что борт был задержан из-за технической неисправности, людям предложили бесплатную гостиницу и питание.
В начале июня экипаж самолета Utair следовавшего по маршруту Сургут — Новосибирск — Красноярск — Иркутск перезапустил электронные приборы после выявления неисправной работы при подготовке к полету. В результате проблема была устранена, но лайнер задержался на час для перепроверки всех систем.