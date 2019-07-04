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Прокуратура проводит проверку задержки рейса Utair на 10 часов

4 июля 2019, 11:27
Фото: pixabay.com
Транспортная прокуратура проводит проверки задержки авиарейса Екатеринбург - Сургут компанией Utair на 10 часов.

В Свердловском ведомстве уточняют, что в данном случае может иметь место нарушение прав потребителей. Авиарейс перевозил 56 пассажиров. Они должны были прибыть 3 июня, но борт смог вылететь в Сургут только четвертого числа в 07:27.

Изначально пассажирам предложили лететь транзитом через Тюмень, или ждать замену самолету. Отмечается, что борт был задержан из-за технической неисправности, людям предложили бесплатную гостиницу и питание.

В начале июня экипаж самолета Utair следовавшего по маршруту Сургут — Новосибирск — Красноярск — Иркутск перезапустил электронные приборы после выявления неисправной работы при подготовке к полету. В результате проблема была устранена, но лайнер задержался на час для перепроверки всех систем.

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