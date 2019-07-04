Почему «дизайн-квартал нового поколения МОЁ» стал популярным у тюменцев?

Да, верно. «Дизайн» мы понимаем как особый подход к жизни. Стремление всё в ней улучшить, упростить, сделать продуктивнее. Сейчас это витает в воздухе. Люди бегают марафоны, занимаются здоровьем, ходят на лекции, начинают свой бизнес. Нам нравится эта новая жизнь. И нам бы хотелось, чтобы все возможности для развития были прямо там, где живет человек и его семья. Поэтому мы придумали квартал МОЁ — дизайн-квартал нового поколения. С особой средой.