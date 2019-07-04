Почему «дизайн-квартал нового поколения МОЁ» стал популярным у тюменцев?

Дизайн-квартал МОЁ — новый и уже очень ожидаемый проект на рынке тюменского жилья. В его основе — большая забота о семьях с детьми. Они получат то, чего нет или мало у других ЖК: концепция развития KINDER INSIDE и планировки с творческим подходом к организации жизни.
Стройка квартала идет полным ходом. Район удачный — Восточный-3, рядом новая большая школа №63 и детский сад в 100 метрах. Застройщик 4D Development обещает закончить проект в начале 2020 года. Мы взяли интервью у коммерческого директора 4D Development Александра Быкова.
Как приняли проект потенциальные клиенты? Много уже купили квартир?
Приняли, мне кажется, прекрасно. Мы не ждали ажиотажа, но с октября у нас раскупили большую часть квартир: около 70%! Особенно семьи полюбили формат 2+ — это удобные «двушки». Теперь чувствуем еще большую ответственность, работаем согласно графику: уже построили по 19 этажей в каждом доме.
А недавно подготовили демо-этаж в квартале. Теперь там идут экскурсии, людям интересно, они приходят с рулетками. Там можно увидеть своими глазами наши просторные планировки и визуально «примерить» на них свое представление об обустройстве квартиры.
У вас очень много решений и сервисов для семьи. Это влияет на цены?
Да, влияет. Цены для нас — это еще один фактор заботы. В целом, они не превышают средние значения по городу и Восточному району. А еще мы постоянно думаем, какие спецпредложения можем дать покупателям.Например, у нас есть целая система скидок: для жителей Восточного округа, для покупателей второй квартиры, для клиентов с Севера.
А прямо сейчас и до конца июля в МОЁ будут скидки до 300 000 рублей на семейные форматы квартир 3+ и 4+.
На 4+ 91,6 м² — 300 000 руб.
На 3+ 81,8 и 82,1 м² — 250 000 руб.
На 3+ 75,7 м² — 100 000 руб.
Еще по трем из этих планировок мы предлагаем специальную низкую ставку на ипотеку от ПАО «ВТБ». Она распространяется на квартиры 81,8 м², 82,1 м² и 91,6 м². Ставка меньше обычной почти на три процента — и только для наших покупателей.
Как идет оплата квартир? Вы уже ввели эскроу-счета?
Нет, в квартале МОЁ по закону в этом нет необходимости. На этот режим с 1 июля переходят новые или едва начатые проекты, а наша стройка уже идет полным ходом и продано много квартир. Так что мы работаем в прежнем режиме.
Ещё, например, мы принимаем к расчету материнский капитал. Также мы создали услугу «Удаленная сделка» для клиентов из других городов — на основе надежных сервисов от ПАО «Сбербанк». Еще мы предлагаем рассрочку без процентов до даты ввода дома в эксплуатацию. Остается только выбирать любой удобный для покупки способ.
Вы упомянули «семейный формат» квартир. Что это такое? Они большие?
По размеру — да. Квартиры семейного формата у нас действительно большие, для семьи с двумя-тремя детьми. «Три плюс» — от 75,7 кв. метров, «четыре плюс» — 91,6 кв. метров.
Но это не главное. Каждая такая квартира имеет особое построение, они специально сделаны для разных семей с разными вкусами и жизнью.
— Для тех, кому нужно личное пространство или кабинет, — отдельная комната с гардеробной в формате 3+.
— Для тех, кто любит принимать гостей, но не хотел бы мешать другим членам семьи, — квартира 3+ и квартира 4+ с делением на «частную» и «гостевую» зоны.
Кстати, квартиру 4+ 91,6 м² мы сделали трансформером. Что это значит? По проекту там можно убрать одну перегородку между спальнями и получится комната, как в отеле. Это интересное решение. Там можно сделать библиотеку, мини-спортзал, поставить стеллажи с вашей ценной коллекцией.
Это необычно. Как понять, что там будет удобно?
Предлагаю вам зайти на наш сайт на планировку, которая нравится, и нажать кнопку «3D-ВИД». Там появится квартира со всем интерьером, всей мебелью, аксессуарами и даже декором. Посмотрите, сколько там места для всего!
Если вы на этапе выбора квартиры из нескольких ЖК, то проверьте планировки вот таким чек-листом, который мы сделали сами для себя. Напротив каждого пункта в квартирах квартала МОЁ стоит «да».
+ Удачный баланс площадей с широкими прихожими, удобными комнатами и кухней-гостиной.
+ Большие комнаты правильной КВАДРАТНОЙ формы
+ Ниши под шкафы-купе — идут сразу в проекте.
+ Удобные лаунж-балконы с витражным остеклением, где можно работать или отдыхать.
+ Два и больше санузла в квартире. Как минимум один из них — это ванная комната около 5 м².
+ Увеличенные окна, а в некоторых местах — по два таких окна.
+ Есть проект готового ремонта с простой и качественной отделкой.
Все-таки — почему именно «дизайн-квартал нового поколения»?
Да, верно. «Дизайн» мы понимаем как особый подход к жизни. Стремление всё в ней улучшить, упростить, сделать продуктивнее. Сейчас это витает в воздухе. Люди бегают марафоны, занимаются здоровьем, ходят на лекции, начинают свой бизнес. Нам нравится эта новая жизнь. И нам бы хотелось, чтобы все возможности для развития были прямо там, где живет человек и его семья. Поэтому мы придумали квартал МОЁ — дизайн-квартал нового поколения. С особой средой.
Там будет концепция KINDER INSIDE. По ней дети и взрослые пойдут на бесплатные развивающие занятия. Школа фотографии, английский, Монтессори, экспресс-фитнес, йога. Даже свой кинозал! И не надо тратить время и деньги на дорогу: всё это на первом этаже вашего дома.
Планировки у нас — экстра. В квартале будут необычные квартиры экстра-формата: двухуровневые и пентхаусы с потолками 3,3 м. Все это — для комфортной, продуктивной жизни семьи.
И сам вид квартала создан, чтобы нравиться и вдохновлять. Стильные фасады, ландшафтный дизайн, подсветка — всё в едином ключе. Много удобств: колясочные, комфортный вход в подъезд с зоной ожидания, два лифта, торговая галерея.
Приглашаю всех на экскурсию по строительной площадке и демо-этажу! До квартала вас доставит бесплатное такси. Если у вас остались вопросы, обращайтесь к нашим консультантам по телефону или на сайте.
Тел: +7 (3452) 28 83 17
Застройщик: ГК «4D Development»