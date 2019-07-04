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Почему «дизайн-квартал нового поколения МОЁ» стал популярным у тюменцев?

4 июля 2019, 03:30
Фото: отдел маркетинга и рекламы "4D Development"
Объясняем в нашем новом интервью с представителем застройщика 4D Development
Сюжет
Тюмень

Дизайн-квартал МОЁ — новый и уже очень ожидаемый проект на рынке тюменского жилья. В его основе — большая забота о семьях с детьми. Они получат то, чего нет или мало у других ЖК: концепция развития KINDER INSIDE и планировки с творческим подходом к организации жизни.

Стройка квартала идет полным ходом. Район удачный — Восточный-3, рядом новая большая школа №63 и детский сад в 100 метрах. Застройщик 4D Development обещает закончить проект в начале 2020 года. Мы взяли интервью у коммерческого директора 4D Development Александра Быкова.

Фото: отдел маркетинга и рекламы "4D Development"

Как приняли проект потенциальные клиенты? Много уже купили квартир?

Приняли, мне кажется, прекрасно. Мы не ждали ажиотажа, но с октября у нас раскупили большую часть квартир: около 70%! Особенно семьи полюбили формат 2+ — это удобные «двушки». Теперь чувствуем еще большую ответственность, работаем согласно графику: уже построили по 19 этажей в каждом доме.

А недавно подготовили демо-этаж в квартале. Теперь там идут экскурсии, людям интересно, они приходят с рулетками. Там можно увидеть своими глазами наши просторные планировки и визуально «примерить» на них свое представление об обустройстве квартиры.

У вас очень много решений и сервисов для семьи. Это влияет на цены?

Да, влияет. Цены для нас — это еще один фактор заботы. В целом, они не превышают средние значения по городу и Восточному району. А еще мы постоянно думаем, какие спецпредложения можем дать покупателям.Например, у нас есть целая система скидок: для жителей Восточного округа, для покупателей второй квартиры, для клиентов с Севера.

А прямо сейчас и до конца июля в МОЁ будут скидки до 300 000 рублей на семейные форматы квартир 3+ и 4+.

На 4+ 91,6 м² — 300 000 руб.

На 3+ 81,8 и 82,1 м² — 250 000 руб.

На 3+ 75,7 м² — 100 000 руб.

Еще по трем из этих планировок мы предлагаем специальную низкую ставку на ипотеку от ПАО «ВТБ». Она распространяется на квартиры 81,8 м², 82,1 м² и 91,6 м². Ставка меньше обычной почти на три процента — и только для наших покупателей.

Фото: отдел маркетинга и рекламы "4D Development"

Как идет оплата квартир? Вы уже ввели эскроу-счета?

Нет, в квартале МОЁ по закону в этом нет необходимости. На этот режим с 1 июля переходят новые или едва начатые проекты, а наша стройка уже идет полным ходом и продано много квартир. Так что мы работаем в прежнем режиме.

Ещё, например, мы принимаем к расчету материнский капитал. Также мы создали услугу «Удаленная сделка» для клиентов из других городов — на основе надежных сервисов от ПАО «Сбербанк». Еще мы предлагаем рассрочку без процентов до даты ввода дома в эксплуатацию. Остается только выбирать любой удобный для покупки способ.

Вы упомянули «семейный формат» квартир. Что это такое? Они большие?

По размеру — да. Квартиры семейного формата у нас действительно большие, для семьи с двумя-тремя детьми. «Три плюс» — от 75,7 кв. метров, «четыре плюс» — 91,6 кв. метров.

Но это не главное. Каждая такая квартира имеет особое построение, они специально сделаны для разных семей с разными вкусами и жизнью.

— Для тех, кому хочется немного уединения, — спальня с приватной ванной в квартире 3+.

— Для тех, кому нужно личное пространство или кабинет, — отдельная комната с гардеробной в формате 3+.

— Для тех, кто любит принимать гостей, но не хотел бы мешать другим членам семьи, — квартира 3+ и квартира 4+ с делением на «частную» и «гостевую» зоны.

Кстати, квартиру 4+ 91,6 м² мы сделали трансформером. Что это значит? По проекту там можно убрать одну перегородку между спальнями и получится комната, как в отеле. Это интересное решение. Там можно сделать библиотеку, мини-спортзал, поставить стеллажи с вашей ценной коллекцией.

Квартира 91,6 кв.м.Квартира 91,6 кв.м.
Квартира 91.6 кв.м. (альтернатива)Квартира 91.6 кв.м. (альтернатива)
Квартира 82,1 кв.м.Квартира 82,1 кв.м.
Квартира 81,8 кв.м.Квартира 81,8 кв.м.
Квартира 75,7 кв.м.Квартира 75,7 кв.м.
Квартира 91,6 кв.м.

Это необычно. Как понять, что там будет удобно?

Предлагаю вам зайти на наш сайт на планировку, которая нравится, и нажать кнопку «3D-ВИД». Там появится квартира со всем интерьером, всей мебелью, аксессуарами и даже декором. Посмотрите, сколько там места для всего!

Если вы на этапе выбора квартиры из нескольких ЖК, то проверьте планировки вот таким чек-листом, который мы сделали сами для себя. Напротив каждого пункта в квартирах квартала МОЁ стоит «да».

+ Удачный баланс площадей с широкими прихожими, удобными комнатами и кухней-гостиной.

+ Большие комнаты правильной КВАДРАТНОЙ формы

+ Ниши под шкафы-купе — идут сразу в проекте.

+ Удобные лаунж-балконы с витражным остеклением, где можно работать или отдыхать.

+ Два и больше санузла в квартире. Как минимум один из них — это ванная комната около 5 м².

+ Увеличенные окна, а в некоторых местах — по два таких окна.

+ Есть проект готового ремонта с простой и качественной отделкой.

Фото: отдел маркетинга и рекламы "4D Development"

Все-таки — почему именно «дизайн-квартал нового поколения»?

Да, верно. «Дизайн» мы понимаем как особый подход к жизни. Стремление всё в ней улучшить, упростить, сделать продуктивнее. Сейчас это витает в воздухе. Люди бегают марафоны, занимаются здоровьем, ходят на лекции, начинают свой бизнес. Нам нравится эта новая жизнь. И нам бы хотелось, чтобы все возможности для развития были прямо там, где живет человек и его семья. Поэтому мы придумали квартал МОЁ — дизайн-квартал нового поколения. С особой средой.

Там будет концепция KINDER INSIDE. По ней дети и взрослые пойдут на бесплатные развивающие занятия. Школа фотографии, английский, Монтессори, экспресс-фитнес, йога. Даже свой кинозал! И не надо тратить время и деньги на дорогу: всё это на первом этаже вашего дома.

Планировки у нас — экстра. В квартале будут необычные квартиры экстра-формата: двухуровневые и пентхаусы с потолками 3,3 м. Все это — для комфортной, продуктивной жизни семьи.

И сам вид квартала создан, чтобы нравиться и вдохновлять. Стильные фасады, ландшафтный дизайн, подсветка — всё в едином ключе. Много удобств: колясочные, комфортный вход в подъезд с зоной ожидания, два лифта, торговая галерея.

Приглашаю всех на экскурсию по строительной площадке и демо-этажу! До квартала вас доставит бесплатное такси. Если у вас остались вопросы, обращайтесь к нашим консультантам по телефону или на сайте.

Тел: +7 (3452) 28 83 17

Застройщик: ГК «4D Development»

Фото: отдел маркетинга и рекламы "4D Development"

#Новости#Тюмень#Ирина Швецова#Город
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