НАО «СибНАЦ» - банкрот. Арбитражный суд вынес решение

С февраля 2019 года несколько организаций и ИФНС предъявили финансовые претензии к НАО «СибНАЦ». Общая сумма исковых требований составила 58 млн рублей. В частности ООО «КТПИ Газпроект» требовали с предприятия три млн рублей.
Последние две недели предприятие находится в стадии ликвидации. Сотрудникам отключили интернет и поручили описать офисное имущество компании.
Старейшая организация Тюменской области испытывает проблемы с оплатой долгов последние три года. Восемь месяцев назад налоговая подала иск в суд на взыскание 120 млн рублей обязательных платежей.
В феврале 2019 года НАО «СибНАЦ» смогла погасить задолженность по зарплате сотрудников в размере 60 млн рублей, но через некоторое время счета компании были заморожены.