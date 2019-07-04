НАО «СибНАЦ» - банкрот. Арбитражный суд вынес решение

С февраля 2019 года несколько организаций и ИФНС предъявили финансовые претензии к НАО «СибНАЦ». Общая сумма исковых требований составила 58 млн рублей. В частности ООО «КТПИ Газпроект» требовали с предприятия три млн рублей.