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НАО «СибНАЦ» - банкрот. Арбитражный суд вынес решение

4 июля 2019, 11:14
Фото: pixabay.com
Арбитражный суд Тюменской области признал НАО «СибНАЦ» банкротом. Решение принято по иску ООО «Инженерное бюро».
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Тюмень

С февраля 2019 года несколько организаций и ИФНС предъявили финансовые претензии к НАО «СибНАЦ». Общая сумма исковых требований составила 58 млн рублей. В частности ООО «КТПИ Газпроект» требовали с предприятия три млн рублей.

Последние две недели предприятие находится в стадии ликвидации. Сотрудникам отключили интернет и поручили описать офисное имущество компании.

Старейшая организация Тюменской области испытывает проблемы с оплатой долгов последние три года. Восемь месяцев назад налоговая подала иск в суд на взыскание 120 млн рублей обязательных платежей.

В феврале 2019 года НАО «СибНАЦ» смогла погасить задолженность по зарплате сотрудников в размере 60 млн рублей, но через некоторое время счета компании были заморожены.

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#Новости#СибНАЦ#Тюмень#Александр Мязин#Экономика
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