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Жители жилого дома жалуются на «Этажи» из-за шума и парковок

3 июля 2019, 13:39
Фото: ВКонтакте
Жильцы дома по улице Ленина, 38 в Тюмени жалуются на риэлторскую компанию «Этажи». Они сообщают о шуме в офисах компании, а двор постоянно забит автомобилями клиентов.
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Тюмень

По данным 72.ру, жители дома не могут припарковать свои транспортные средства, а под домом в паркинге складируется мебель и офисная бумага.

Всего из 22 квартир в доме на Ленина осталось только 8, где проживают люди. Остальные присоединены к офисам. При этом, по документам, их не перевели в коммерческую недвижимость, но в организации это опровергают. В пресс-службе компании отмечают, что постоянно идут навстречу жильцам.

С начала 2019 года в Тюмени произошел конфликт между строителями и риелторами из-за снижения комиссии при продаже квартир. Между тем отмечается, что напряженная ситуация с выплатами за реализацию недвижимости существует уже долгое время.

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#Новости#Этажи#Жалобы#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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