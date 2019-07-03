Жители жилого дома жалуются на «Этажи» из-за шума и парковок

По данным 72.ру, жители дома не могут припарковать свои транспортные средства, а под домом в паркинге складируется мебель и офисная бумага.
Всего из 22 квартир в доме на Ленина осталось только 8, где проживают люди. Остальные присоединены к офисам. При этом, по документам, их не перевели в коммерческую недвижимость, но в организации это опровергают. В пресс-службе компании отмечают, что постоянно идут навстречу жильцам.
С начала 2019 года в Тюмени произошел конфликт между строителями и риелторами из-за снижения комиссии при продаже квартир. Между тем отмечается, что напряженная ситуация с выплатами за реализацию недвижимости существует уже долгое время.