Жители жилого дома жалуются на «Этажи» из-за шума и парковок

Всего из 22 квартир в доме на Ленина осталось только 8, где проживают люди. Остальные присоединены к офисам. При этом, по документам, их не перевели в коммерческую недвижимость, но в организации это опровергают. В пресс-службе компании отмечают, что постоянно идут навстречу жильцам.